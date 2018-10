Remplacement des F-16: pour l'industrie wallonne, le compte n'est pas (encore) bon

L'industrie aéronautique wallonne, parent pauvre de l'attribution du contrat du remplacement des F-16 à Lockheed Martin? C'est une crainte qui est présente chez un certain nombre de dirigeants d'entreprises du secteur aérospatial du sud du pays.

Premier constat: le constructeur américain, plus grosse société de défense au monde, est resté plutôt discret sur les "retours sociétaux" autorisés par les règles européennes au titre des Intérêts essentiels de sécurité d'un pays. Ces retours économiques très encadrés, qui n'ont compté que pour 10 points sur cent dans l'appel d'offres, ont remplacé les bonnes vieilles compensations qui avaient fait le bonheur de la Belgique lors de l'achat des F-16, il y a près de 40 ans.

Contrairement aux Britanniques (pour Eurofighter) et aux Français (pour Dassault) qui ont fait état de retombées économiques allant jusqu'à environ 20 milliards d'euros en 20 ans, le géant américain n'a jamais officiellement communiqué ce genre de données chiffrées, se contentant de signer des protocoles d'accord non contraignants avec plusieurs entreprises du secteur.

Pour l'instant, "il n'y a que des engagements et rien d'autre sur la table. Il va falloir que Lockheed Martin dépose des offres précises", complète un autre capitaine de l'industrie aéronautique. "Nous n'avons pas été aidés par le fait que le SPF Économie ne nous a pas recontactés pour évaluer la pertinence des propositions de Lockheed de notre point de vue. Et cela est valable aussi pour les deux autres offres. Mais si Lockheed est retenu, il faudra que les autorités belges se montrent très fermes dans la négociation des retours sociétaux. Car effectivement, à ce stade, on n'a encore rien vu de concret arriver."