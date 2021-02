Retard à l'allumage pour le testing hebdomadaire des enseignants

Le projet-pilote de testing des profs, via des kits salivaires, n'atteindra pas son rythme de croisière avant une à deux semaines.

Le projet-pilote de tests salivaires pour les enseignants ne débutera réellement que d'ici une à deux semaines dans les vingt écoles sélectionnées en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) . Pour l'heure, les kits de testing n'ont pas été livrés dans les établissements et des aspects logistiques doivent encore être réglés.

Le projet-pilote impliquera 2.500 personnes et membres du personnel d'encadrement.

Au cabinet de la ministre de l'Education, Caroline Désir (PS), on se veut toutefois rassurant: "Nous en sommes à la phase de mise en place, mais tout avance très bien ." Quant à une date effective pour la réalisation des premiers tests, on ne se mouille pas…

Plateforme capricieuse

Du côté de l'athénée royal de Gilly, l’une des écoles secondaires impliquées, on s’attend désormais à recevoir les tests la semaine prochaine et à pouvoir en réaliser de premiers d'ici la semaine suivante. "Les membres du personnel qui seront testés devront s'enregistrer sur une plateforme numérique afin d’identifier les résultats. Il semble que sa mise au point prenne un peu plus de temps que prévu”, nous explique le préfet de l’établissement, Pascal Philippe.