Retour de vacances, quarantaine et, bientôt, fin du régime de chômage simplifié

Les retours de congés en cette fin de mois d’août peuvent générer quelques angoisses s’ils se sont déroulés en zone rouge ou orange. Que doit faire le travailleur et s’expose-t-il à des sanctions s’il ne suit pas les directives gouvernementales en matière de quarantaine? Quelques explications s’imposent, d’autant plus qu’à partir du 1er septembre, les employeurs ne peuvent plus avoir recours à la procédure simplifiée du chômage temporaire pour force majeure "Covid-19".

Le SPF des Affaires étrangères met quotidiennement à jour la liste des pays et des régions où les déplacements non essentiels sont autorisés (zone verte), autorisés sous conditions (zone orange) ou interdits (zone rouge). Concrètement, si le voyageur revient d’une zone orange, il lui est recommandé de se faire dépister et de respecter une quarantaine de 14 jours. S’il revient de zone rouge, il lui est imposé de le faire.

L’employeur n’a, en principe, pas le droit d’interroger le travailleur sur sa destination de voyage, mais s’il venait à l’apprendre, que pourrait-il faire? Compte tenu des directives en vigueur, l’employeur ne pourrait pas imposer une quarantaine à un travailleur qui reviendrait d’une zone orange, mais le travailleur pourrait s’y soumettre volontairement sans commettre de faute. En ce cas, il doit immédiatement informer son employeur et présenter un certificat de quarantaine de son médecin traitant. L’employeur doit alors permettre et organiser le télétravail, s’il est possible. Si, en revanche, l’employeur apprend que le retour s’est fait depuis une zone classée rouge, il doit demander à son travailleur d’observer la quarantaine.

Refus de quarantaine et faute grave

L’employeur pourrait-il rompre le contrat de travail? En principe la réponse est négative, car la loi sur le contrat de travail dispose que «les événements de force majeure n’entraînent pas la rupture du contrat lorsqu’ils ne font que suspendre momentanément l’exécution du contrat».

La question est plus délicate s’il y a refus délibéré de quarantaine ou si un travailleur, se sachant infecté et contagieux, continue à venir travailler. Ce travailleur risque de contaminer ses collègues et de porter gravement préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise (coût des incapacités de travail et perturbation de l’organisation du travail). Dans un tel cas, le licenciement pour motif grave serait envisageable. La loi sur le contrat de travail prescrit d’ailleurs que le travailleur doit s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de l’employeur ou de tiers.

Fin du régime simplifié

Si le travailleur est dans l’impossibilité d’effectuer son travail en raison de sa mise en quarantaine et que le télétravail est impossible, son contrat sera suspendu provisoirement pour cause de force majeure. Il pouvait dès lors en principe prétendre à des allocations de chômage temporaire pour force majeure «Covid-19», à charge de l’ONEm. Or, c’est ce régime de chômage simplifié qui disparaît pour la plupart des employeurs à partir du 1er septembre. Les seules exceptions concernent les entreprises particulièrement touchées par la crise du Coronavirus, c’est-à-dire les entreprises comptant au moins 20% de chômage temporaire au 2e trimestre 2020, ou les entreprises ressortant d’un secteur particulièrement concerné par la crise, notamment celles soumises à un régime de fermeture obligatoire.

Si l’entreprise ne rentre pas dans les conditions, à partir de septembre, le seul recours sera la procédure ordinaire du chômage temporaire pour force majeure (régime «classique») pour les travailleurs mis en quarantaine. Les employés devront alors effectuer toutes les formalités requises (communication de la raison, délivrance du formulaire de contrôle, etc.). La procédure sera nettement plus fastidieuse et les contrôles accrus.

Retour de congés douloureux

Si le travailleur a pris des risques et a pris ses congés dans une zone qui était déjà classée rouge au moment de son départ, sa mise en quarantaine est non seulement obligatoire, mais elle était également prévisible. La force majeure ne pourra donc être efficacement invoquée comme cause de suspension de l'exécution du contrat de travail et le travailleur ne pourra prétendre aux allocations de chômage temporaire à charge de l’ONEm.

Or, si ce travailleur a consommé tous ses jours de vacances, sa quarantaine risque de prendre la forme d’une absence autorisée non rémunérée. La prise de conscience du risque représenté par le coronavirus risque pour lui d’être particulièrement brutale.