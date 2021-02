Risque nul pour les affiliés d'Ogeo Fund

"Les fonds de pension ne gèrent en effet pas uniquement des pensions complémentaires", souligne Mathieu Saudoyer porte-parole adjoint de la FSMA (Autorité des services et marchés financiers) "Les fonds de pension qui gèrent des pensions légales ont exactement le même statut et sont soumis à des règles prudentielles identiques . Concrètement, ils doivent avoir des provisions techniques qui dépendent à la fois de la nature de leurs obligations de pension et des versements qu’ils devront effectuer", détaille-t-il.

Et à cet égard, les affiliés d’Ogeo Fund peuvent manifestement avoir tous leurs apaisements. "Il n’existe aucun problème financier susceptible de leur faire courir un quelconque risque", assure Mathieu Saudoyer. Au contraire, le fonds est même surfinancé puisque "les provisions techniques, et notamment les provisions à long terme et taux de couverture, atteignent 280%!". En clair, les actifs et réserves sont très largement supérieurs aux prestations de pension qui devront être payées le jour venu aux travailleurs affiliés.