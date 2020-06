Robert Vertenueil évincé de la présidence de la FGTB

Pour ceux qui n’auraient pas suivi, revenons un peu en arrière. L'action se déroule rue Haute en plein cœur de Bruxelles. À l’initiative de Robert Vertenueil, le leader libéral Georges-Louis Bouchez est invité à venir débattre dans les bureaux du syndicat . Face à eux, un journaliste du Soir suit les échanges. Qu'en ressort-il? Les deux hommes plaident de concert pour "un nouveau Pacte social" et Vertenueil n'exclut pas de défendre sa cause lors d'un congrès du MR. Rien de fracassant à première vue, et pourtant...

Levée de boucliers

Ne le cachons pas: la structure décisionnelle de la FGTB est complexe. Cette situation l'est d'autant plus, vu qu'elle est inédite et non prévue par les statuts. En simplifiant: les six centrales du syndicat ont été appelées à faire remonter ce lundi à l'appareil leur position concernant le président. En gros, conserve-t-il leur confiance? La réponse est tombée en fin d'après-midi et elle est sans appel: Vertenueil ne dispose plus de la confiance nécessaire à l'exercice de sa fonction.