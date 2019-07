Robert Waseige, ancien sélectionneur des Diables rouges, est décédé

Robert Waseige n'est plus. Celui qui dirigeait les Diables rouges lors du Mondial 2002 (le fameux but de la tête de Wilmots annulé contre le Brésil), s'est éteint à l'hôpital de la Citadelle, à Liège. Il y était hospitalisé depuis jeudi dernier, souffrant d'insuffisance cardiaque et de problèmes rénaux. Né à Rocourt (Liège), en août 1939, il allait avoir 80 ans.