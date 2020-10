Roberto Martinez plutôt qu’Elio Di Rupo

Avec son plan Get Up Wallonia, le ministre-président wallon semble se fier davantage aux "coups de génie" d'une star internationale de la consultance qu'aux vertus d'une démarche collective. Il devrait s'inspirer de la démarche de l'entraîneur des Diables rouges.

"Talent wins games. Teamwork and intelligence win championships" ("Le talent permet de gagner des matchs, le travail d'équipe et l'intelligence vous font remporter des championnats").

Alexander De Croo, lors de son intronisation au 16 rue de la Loi, cette semaine, s’est fendu d’une citation attribuée à Michael Jordan, le meneur de jeu de l’équipe de basketball américaine Chicago Bulls, dans les années 1990, objet du documentaire "The Last Dance", mis en ligne récemment sur Netflix.

Virevoltant, marquant souvent plus de la moitié des points pour son équipe, Michael Jordan ne parvenait pas à hisser seul les Bulls au sommet de la NBA.

Place au jeu collectif

Les choses commencèrent à changer avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Phil Jackson, à la tête de la franchise américaine. Phil Jackson imposa un nouveau style de jeu. Il parvint à rallier Michael Jordan à l’esprit et au nouveau schéma tactique d’un modèle basé sur l’offensive dite en triangle. En résumé, au lieu de tout miser notamment sur ses légendaires paniers en suspension, Michael Jordan accepta de jouer plus collectif. L’entraîneur des Bulls avait compris que l’une des raisons de l’échec des Bulls à s’imposer en championnat découlait paradoxalement du talent surnaturel de son joueur phare. Pour les équipes adverses, il suffisait de concentrer suffisamment les efforts de défense sur «MJ» pour contrecarrer la force de frappe ultime des Bulls. Sans réduire ses capacités de percée dans le terrain adverse, Michael Jordan se mit à multiplier plus fréquemment les passes décisives vers ses coéquipiers positionnés tactiquement, en triangle, au bord de la raquette, lesquels se chargeaient de terminer les actions.