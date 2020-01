Rosalie Compère: "Ma peur? Qu'on oublie le passé"

Un chemin qu’elle a choisi, par le biais du verre et de la céramique, alors qu’elle aurait pourtant pu devenir artiste, comme son père, Jean-Henri Compère, comédien devenu sculpteur (auteur de l’œuvre d’art à la mémoire des victimes des attentats terroristes du 22 mars), et sa mère. " Mais je ne me sentais pas légitime pour créer quelque chose autour de moi, quelque chose d’intime, même si je trouve cela magnifique ". Alors, ce sera la restauration. Pour " s’inscrire dans la durée, dans le temps ", confie-t-elle depuis son atelier de Saint-Gilles, où elle travaille avec une petite dizaine d’autres artisans.

Et c’est d’ailleurs cette philosophie qui la guide au quotidien. Et qu’elle espère voir guider la société demain. Car en l’état, "la Belgique n’est pas fière de son patrimoine. C’est tellement dommage et porteur de conséquences", analyse-t-elle, avant de prendre l’exemple de l’Hôtel Frison, conçu par l’architecte Victor Horta, et laissé à l’abandon pendant des années avant d’être repris par une Indienne qui le restaure actuellement. "Pour le même prix, il aurait pu connaître le sort de la pharmacie réalisée par Paul Hankar, en face, désormais disparue. Et ça, ça me fait peur pour le futur. Qu’on continue à ne plus valoriser le passé. Qu’on l’oublie".