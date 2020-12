S’empuissancer? Indispensable pour 2021!

La puissance humaine est la capacité d’un individu à modifier son environnement, à l’influencer pour obtenir ce qu’il désire, le plus rapidement possible. Selon le classement Forbes, Xi Jinping serait l’homme le plus puissant du monde. Mais il y a d’autres formes de puissance, plus utiles aujourd’hui.

"S’empuissancer", c’est faire grandir notre puissance individuelle au service d’un bien-être durable et partagé: respect des équilibres humains, sociaux, environnementaux, économiques. C’est aussi associer cette puissance aux actions collectives impératives face aux défis actuels et à venir. Pensez-y un instant: doté de la puissance d’action suffisante, qu’aimeriez-vous entreprendre en 2021? Quelle initiative rejoindre ou créer pour régénérer le monde, remettre en cause des idées ou systèmes obsolètes, et soutenir un saut de civilisation?

Les aléas liés à l’évolution accélérée du monde inquiètent, frustrent, mobilisent ou découragent. Ce sont autant de raisons de se responsabiliser davantage et de "s’empuissancer", pour soutenir ces changements cruciaux.

Agents de changements inspirants

Lorsque, pendant le terrible hiver 1954, Henri Grouès apprend qu’un enfant est mort de froid dans les rues de Paris, il est bouleversé. Le 1er février 1954, son intervention sur Radio-Luxembourg frappe l’opinion publique. Cet "Appel de l'abbé Pierre" lance un mouvement d’entraide qui ne cessera de croître.

Le 8 mai 1985, Richard von Weizsäcker, président de la République fédérale d’Allemagne, prononce au Bundestag un vibrant discours lors de la commémoration du 40e anniversaire de la fin de la guerre: "Quiconque ferme les yeux devant le passé ne voit pas le présent. Quiconque refuse de se souvenir de la barbarie se retrouve exposé à de nouveaux risques de contagion." Son appel à l’honnêteté, à "l’imagination et la générosité de cœur" accélérera le processus de réconciliation.

Vue en plein écran Pierre Portevin, auteur, formateur et coach. ©Martine Zunin

Le 20 août 2018, une jeune fille est assise seule devant le parlement de son pays, munie d’une simple pancarte, d’un sac à dos et d’une gourde. À 15 ans, Greta Thunberg entame une grève scolaire pour le climat. Elle ne sait pas encore qu’elle entre dans l’histoire, inspirant des millions de personnes, critiquée et haïe par d’autres, mais ne laissant personne indifférent.

À leurs côtés, nombreux sont les "agents de changements inspirants": Nelson Mandela, Simone Veil ou Gandhi, ou Jimmy Wales, Winston Churchill… D’où vient leur puissance d’impact?

Révéler notre meilleur potentiel

En physique, on nomme "énergie" la capacité d’un système à modifier un état ou à produire un travail, un mouvement, un rayonnement… La "puissance", quant à elle, désigne la capacité à fournir cette énergie par unité de temps.

Par analogie, la "puissance" d’une personne est sa capacité à transformer ou influencer un environnement ou un système, dans un temps donné.

"S’empuissancer", c’est développer notre propre puissance.

Environnement, santé, climat, démocratie, démographie, nationalismes, effondrement de la biodiversité et des ressources, digitalisation, IA, robotisation, burn-out… Les aléas liés à l’évolution accélérée du monde inquiètent, frustrent, mobilisent ou découragent. La conjonction de ces défis secoue nos organisations, nos pays, l’Europe, le monde. Ce sont autant de raisons de se responsabiliser davantage et de "s’empuissancer", pour soutenir ces changements cruciaux. Mais comment révéler notre meilleur potentiel?

3 leviers

Trois années de travaux avec l’expert en psychologie et neurosciences, Daniel Kerrigan, ont permis d’identifier 3 leviers principaux d’"empuissancement": nos "motivations", nos "états d’esprit" et nos "capacités".

Nous avons besoin de renforcer notre «motivation»à améliorer le monde et le rendre durable, harmonieux et partagé. Par exemple, en reconnaissant notre vulnérabilité, notre interdépendance. Nous nous ré-émerveillons alors devant la magie de la vie; nous nous ouvrons aux souffrances du monde et de l’autre, nous nous soucions de l’inquiétude et la colère de nos enfants. Ces sentiments généreront spontanément en nous une grande force de mobilisation.

En matière d’"états d’esprit", cultivons notamment l’espoir, l’apprentissage et la bienveillance. Ils ne sont pas innés, et les développer n’est pas instantané, surtout en période de crise. Une démarche méthodique s’impose.

Parmi les nouvelles "capacités" à développer, certaines sont contre-intuitives, comme la lucidité et l’humilité. Elles sont handicapées par les multiples bugs mentaux propres aux humains. La première étape est de reconnaître avec modestie notre imperfection. Puis pratiquons le "yoga mental". Assouplissant et affûtant notre esprit, nous nous libérons de la prison de nos certitudes et dogmes. Nous inhibons nos pensées automatiques, au profit de la curiosité, la nuance et la tolérance. Nos champs des possibles s’élargissent; notre créativité et notre engagement se renforcent.

Si les effets de cette triade sont souvent saisissants, ne nous "trumpons pas". Notre puissance n’a de sens qu’utilisée avec sagesse et générosité, au service d’un bien-être partagé et durable.