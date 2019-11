Saint-Louis et la KUL s'allient pour former les futurs CEO

À partir de l’année académique prochaine, l’Université Saint-Louis et la KU Leuven organiseront ensemble un bachelier en sciences de l’ingénierie commerciale.

La particularité? Outre un diplôm cosigné du nom des deux institutions, " une première " dont se félicitent les intéressées, soulignant avoir dépassé la frontière linguistique, ce premier pilier de formation sera donné et évalué entièrement en anglais, là où ce n’est souvent que partiellement le cas ailleurs dans le pays pour ce genre d’enseignement.

Il permettra d’accéder au master d’ingénieur de gestion , côté francophone, ou d’handelsingenieur, côté néerlandophone. Voire aux formations en anglais proposées par la KUL, comme son master en "International Business Economics and Management" ou son MBA.

Déjà 25 ans de partenariats

Ce développement vient célébrer une alliance de plus de 25 ans déjà, et qui a d’ores et déjà conduit les deux universités à organiser, conjointement, des bacheliers bilingues pour leurs publics étudiants respectifs. Ici, il s’agit d’intensifier leurs partenariats, "au cœur de la capitale de l’Europe", soulignent les deux partenaires.