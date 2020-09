Salaires: les professions essentielles moins bien payées

En première ligne face à l'épidémie de coronavirus, les travailleurs et travailleuses des professions dites "essentielles" sont également souvent les moins bien lotis en termes de salaires. L'étude de l'office belge de statistique met en lumière les disparités salariales existantes entre ces professions.

En 2018, un travailleur occupé à temps plein dans le secteur privé gagnait en moyenne 3.627€ brut par mois. Pour l'analyse de cette étude, un certain nombre de professions ont été prises en compte, y compris le secteur des soins de santé. Le salaire brut par mois tombe alors à 3.553€. C'est sur base de ce montant que Statbel effectue son comparatif des salaires entre professions essentielles.

Disparités salariales

Les employés du secteur de l'alimentation font partie des professions les moins bien rémunérées. Ainsi, les travailleurs de l'industrie alimentaire gagnent environ 20% de moins que le Belge moyen. Les caissiers et personnels de commerces gagnent en moyenne 2.500€ par mois. Pour alimenter ces commerces, l'activité logistique tournait à plein régime. Avec 4.687€ par mois, ce sont les pilotes et techniciens des moyens de transport aérien qui reçoivent le salaire le plus haut, constituant une exception au sein de ce secteur. La plupart des autres travailleurs logistiques se contentent de moins de 3.000€ par mois. Par exemple, un chauffeur de bus gagne en moyenne 2.860€ tandis qu'un livreur touche 2.526€, soit près de 30% de moins que la moyenne nationale.