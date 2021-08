Série "Nos super-héros" | Li Wenliang, héros d'une vérité qui dérange...

Le temps d'un été, on vous emmène dans l'univers des super-héros. Le dernier volet de notre série est consacré à Li Wenliang, le médecin chinois qui a lancé l'alerte sur la pandémie du Covid-19.

En chattant avec ses amis médecins sur l'application WeChat, à la fin décembre 2019, le Dr Li Wenliang n'imaginait certainement pas où ce geste allait le mener. À une interpellation policière d'abord, au panthéon des héros nationaux ensuite. Mais un héros proclamé post-mortem. Car Li Wenliang, après avoir donné l'alerte sur l'émergence du Sars-Cov 2, y a succombé le 7 février 2020.

"C'est un héros qui a donné l'alerte au prix de sa vie", a dit de lui un de ses confrères wuhanais sur le réseau social Weibo. Et la machine médiatique à fabriquer les héros s'est emballée. France TV info a titré, en racontant son histoire, "Comment Li Wenliang, le médecin chinois qui a tenté de prévenir le monde sur le coronavirus, est devenu héros national." CNN donne les détails chronologiques de son alerte. Le Monde en fait son portrait. Même un média d'information d'obédience chrétienne ("Christianisme aujourd'hui") reprend l'histoire du médecin chinois pour en faire un parallèle avec le Christ, le portant ainsi au statut de martyr et prophète d'une vérité qui dérange.

"Ils font vivre la parole au sens de dicibilité de quelque chose jugé indicible, et cela leur retombe d'ailleurs dessus." Laurent de Sutter Philosophe et professeur en théorie du droit à la VUB

Un parallèle que fait aussi Laurent de Sutter, philosophe et professeur en théorie du droit à la VUB, et qui a coordonné un ouvrage collectif "Vie et mort des super-héros". "Ces super héros, ils font vivre une parole là où on ne veut pas les entendre. Comme le Christ qui fait vivre le 'logos' dont parle Saint-Paul. Ils font vivre la parole au sens de dicibilité de quelque chose jugé indicible, et cela leur retombe d'ailleurs dessus", nous dit-il.

Li Wenliang fait partie de la catégorie de ces héros "lanceur d'alerte" punis d'avoir trop parlé. Héros malgré lui, d'ailleurs. Rien dans son histoire personnelle ne le prédestinait à cela. Le médecin était un simple ophtalmologue, il travaillait à l'hôpital central de Wuhan, foyer de l'épidémie au centre du pays. Son premier message à ses collègues, le 30 décembre 2019, porte sur un diagnostic interpellant posé sur sept patients. Ils ont été contaminés par un coronavirus qui a tué 349 personnes quelques années plus tôt. La machine va s'emballer avec le partage par ses amis de cette information, et très vite, le pouvoir en place cadenasse l'affaire. Interdiction de divulguer davantage d'informations.

Li Wenliang sera accusé dès le lendemain d'avoir "perturbé gravement l'ordre social" et sera visé par une enquête pour "avoir répandu des rumeurs". À partir de là, le médecin se taira, se disant impuissant face aux autorités qui contrôlent tout. Mais le nombre de cas de contamination enfle, et le médecin lui-même est touché.

Quelques jours avant son décès, la Cour suprême confirmera que les informations diffusées par le médecin "n'étaient pas fausses", et réhabilitera le lanceur d'alerte. Trop tard pour Li Wenliang, qui succombera au virus le 7 février. Il aura malgré tout encore le temps de faire une dernière déclaration, estimant "qu'il devrait y avoir plus d'une voix dans une société saine", et qu'il "n'approuve pas l'utilisation du pouvoir public pour des interférences excessives."

La vérité au prix de la liberté, ou de la vie

Un super héros de la vérité, voilà ce qu'est devenu involontairement le médecin chinois, entrant dans le cercle fermé des lanceurs d'alerte. Les médias contribueront largement à fabriquer cette icône héroïque, tout comme ils relayeront largement le récit de son histoire qui se finira de manière dramatique six pieds sous terre. Et pourtant, Li Wenliang n'est pas le seul à avoir joué les lanceurs d'alerte dans cette crise covid. Sa collègue Ai Fen, cheffe du service des urgences de l'hôpital central de Wuhan, sera même la véritable première personne à tirer la sonnette d'alarme sur le même réseau social WeChat, diffusant auprès de ses collègues, dont Li Wenliang, une photo du rapport qui mettra le feu aux poudres.

Ces médecins ne sont pas les seuls lanceurs d'alerte. En Biélorussie, un journaliste, Sergueï Satsouk, sera arrêté et inculpé pour corruption pour avoir publié un éditorial mettant en cause les statistiques officielles de son pays sur l'épidémie. Une journaliste russe va être censurée, un commandant de porte-avion de l'US Navy alertant sur les nombreuses contaminations au sein de son équipage se verra remonter les bretelles en pleine campagne présidentielle américaine.

Des paroles qui dérangent

Ces dernières années, d'autres figures célèbres, parce que très médiatisées, ont aussi divulgué des informations dérangeant le pouvoir en place au prix de leur liberté, devenant, elles aussi, des héros aux yeux des défenseurs de la liberté. On pense notamment au journaliste et cybermilitant Julian Assange ou l'informaticien, ex-employé de la CIA, Edwart Snowden, ou encore l'écrivain et journaliste Roberto Salviano, qui a affronté de sa plume la mafia napolitaine.

Vue en plein écran L'enjeu est éthique, en rapport avec des principes moraux abstraits, dit le philosophe Laurent de Sutter, en parlant des lanceurs d'alerte comme Edwart Snowden. ©Jörg Carstensen/dpa

Comme nous l'explique Laurent de Sutter, les super-héros sont des figures tragiques derrière lesquelles se cache toujours une affaire de principe. Ici, la vérité contre le mensonge. "L'enjeu est éthique, en rapport avec des principes moraux abstraits, que ces personnes cherchent à incarner dans leur singularité." Dans sa singularité de médecin, le Dr Li Wenliang n'a pas pu s'empêcher d'interpeller ses confrères sur une question vitale. Non seulement pour la population locale, mais sans doute le pressentait-il, à raison, pour l'humanité…

En faisant ce geste, Li Wenliang est aussi sorti de sa sphère habituelle, comme cela arrive souvent aux figures héroïques. "Batman, c'est un héritier qui devient justicier, nous détaille encore Laurent de Sutter, Peter Parker (Spider-Man) est un écolier vivant, a priori, une vie bien tranquille avec ses parents, mais ils se retrouvent à régler des problèmes qui les dépassent. Ils sont happés en dehors de leur place."

C'est aussi un peu ce qui arrive à Li Wenliang, même si son expérience aura été malheureusement de courte durée. D'ophtalmologue, il passe au statut de justicier de la vérité, de lanceur d'alerte. Et c'est aussi ce qui arrive aux autres figures héroïques, comme Edwart Snowden, par exemple. Son destin n'était pas, logiquement, de révéler des informations problématiques, mais de faire le job d'informaticien surdoué qu'il était. C'est pourtant ce qui est arrivé. Et ses révélations ont eu une portée abyssale, contribuant à faire connaître au grand public l'ampleur des renseignements collectés par les services secrets américains et britanniques. À lui seul, Snowden n'avait aucun "super-pouvoir", mais c'est l'action qu'il a faite, la divulgation de ces informations ultraconfidentielles, qui a eu ce pouvoir de vérité qui dérange. Il a bousculé un monde organisé depuis des décennies par des hommes haut placés, provoquant au passage une crise de confiance.

Pour Julian Assange et Roberto Saviano, la frontière est un peu plus floue entre leur rôle "officiel" et leur costume endossé de lanceur d'alerte/super héros. Saviano est dans son rôle de journaliste lorsqu'il révèle, dans son roman Gomora, des informations sur la mafia. Il n'empêche qu'il est contraint et forcé de faire face à son destin, de mener un véritable combat politique contre un système en place, et de se cacher pour ne pas être tué par ceux que sa vérité dérange. Il sera accusé de diffamation par les plus puissants, jusqu'au ministre italien de l'Intérieur, issu de l'extrême-droite. Ce qui montre d'ailleurs au passage toute cette fragilité qui fonde aussi les héros des temps moderne. Loin d'être tous super-puissants, ils restent malgré leurs actes héroïques égaux aux communs des mortels.

Vue en plein écran Le journaliste Roberto Saviano, auteur de Gomora, a combattu de sa plume la mafia napolitaine, subissant des attaques jusqu'au plus haut niveau en étant accusé de diffamation par le ministre italien de l'Intérieur, issu de l'extrême droite, en 2018. ©AFP

Julian Assange, lui, est l'exception dans le lot. Son destin était déjà tracé dès le départ: journaliste et informaticien, il est aussi un cybermilitant défendant la protection des données personnelles (il développera un système de chiffrage des données au service des personnes œuvrant en faveur des droits de l'homme pour protéger leur données sensibles dans ce domaine), et développera ses activité de hacking dès l'adolescence.

Un témoin dans la nuit

Li Wenliang, comme les autres lanceurs d'alerte, ne serait-il pas un "super héraut" plutôt qu'un "super héros"? Le jeu de mot a évidemment tout son sens... "Il capte un message, il est témoin de quelque chose, et il le transmet. Il tient lieu", dit le philosophe Michel Dupuis (UCLouvain). Et tout cela, il le fait en restant caché, en ne cherchant pas la visibilité, loin de là. Il bouscule et dérange. Pas au prix de sa vie, c'est le virus lui-même qui le tuera, et non ses détracteurs. Mais il fait passer une vérité qui ébranle, sans être "sa" vérité pour autant. S'il a des doutes concernant le virus, il s'appuie davantage sur des observations et un ressenti que sur des données scientifiques strictes. N'oublions pas que Li Wenliang est ophtalmologue, pas virologue ou épidémiologiste.

"La question qu'ils nous adressent, c'est ‘êtes-vous prêts à tirer les conséquences de ce que l'on vous dit'?" laurent de Sutter Philosophe et professeur en théorie du droit à la VUB

"Les super héros de la vérité sont aussi des accélérateurs du débat mondial", estime Laurent de Sutter. Dans ces cas précis, ils nous alertent sur des problèmes qu'ils jugent grave, mais ils nous interpellent aussi sur nos réactions face à avertissements. Ces super-héros de la vérité ne se contentent pas de jouer les prophètes. "On est dans tout autre chose", estime Laurent de Sutter. Ils ne sont pas dans l'avenir, mais dans le présent, et ils ne se contentent pas d'annoncer une fin à venir, mais ils poussent au changement, voire y travaillent eux-mêmes. "La question qu'ils nous adressent, c'est ‘êtes-vous prêts à tirer les conséquences de ce que l'on vous dit'?"

Lorsque Li Wenliang alerte ses collègues sur l'émergence d'un virus inquiétant, il donne le signal qu'il faut se préparer à combattre l'épidémie. Il n'ira certes pas plus loin, car il connait les limites à la liberté d'expression imposées par le pouvoir. Mais il n'en pense pas moins, et – comme le relate Le Monde dans son récit un an plus tard – il déclarera dans un entretien avec le magazine économique Caixin qu'"une société en bonne santé ne peut pas avoir une seule voix". Une affirmation dirigée contre les autorités chinoises qui sera relayée largement sur les réseaux sociaux.

Bataille pour la démocratie

Derrière ce combat pour la vérité se cache aussi un combat pour la démocratie. Ces super héros résistent face à un pouvoir, un ordre établi, et pas nécessairement de manière spectaculaire.

En cela, ils sont aussi nécessaire pour notre société. "On a les héros de son temps, dit le philosophe Michel Dupuis. Ils sont à la fois les produits du temps, et ils sont contaminé par notre propre culture. Plutôt que d'avoir les héros qu'on mérite, dit encore le philosophe, on a les héros dont on a besoin."

"Plutôt que d’avoir les héros qu’on mérite, on a les héros dont on a besoin." Michel Dupuis Philosophe (UCLouvain)

Ce besoin de meilleure compréhension du monde et de ses enjeux, ce besoin de vérité et non de discours unique, est devenu central dans nos sociétés sur-informées. Raison pour laquelle ces lanceurs d'alerte, quelque soit leur orientation et le discours qu'ils portent, sont érigés en héros par une partie de la population. "Ils nous prennent par la main et nous aident à comprendre des choses qu'on ne comprendrait pas sans eux", dit Laurent de Sutter. Au-delà d'ailleurs du discours politique classique. "Pour autant qu'on soit capable de les écouter", ajoute de Sutter.

Vue en plein écran Un an plus tard, le monde n'a pas poublié Li Wenliang, et sa figure de héros reste entretenue sur les réseaux sociaux, devenant symbole de la liberté d'expression. ©Photo News

"Les héros ne sont pas seulement des figures des périodes de guerre et du passé, mais aussi des temps de paix et du présent. La démocratie a besoin d'actes de courage individuels, et d'une éthique collective du courage, pour se protéger, se réguler, et être durable." Cynthia Fleury Philosophe

Dans un dossier réalisé par le magasine TGV, la philosophe française Cynthia Fleury abondait aussi dans ce sens, estimant que "les héros sont toujours nécessaires. Ce ne sont pas seulement des figures des périodes de guerre et du passé, mais aussi des temps de paix et du présent. La démocratie a besoin d'actes de courage individuels, et d'une éthique collective du courage, pour se protéger, se réguler, et être durable."