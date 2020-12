Serrage de vis pour tenter d'éviter la troisième vague...

Des règles plus strictes concernant le contrôle du télétravail et de la mobilité transfrontalière ont été annoncées vendredi par le comité de concertation. La Belgique durcit ses mesures avant la période des fêtes.

Serait-ce l'effet des recommandations formulées par les experts soufflant à l'oreille du gouvernement? Dans leur rapport, ceux-ci soulignaient l'importance, non seulement de mettre fin à la cacophonie des déclarations contradictoires, mais aussi de donner des perspectives. De souligner le chemin parcouru, sans masquer pour autant les difficultés à venir. De la communication "motivationnelle", comme dirait le commissaire corona Pedro Facon.

Toujours est-il qu'à la sortie du Comité de concertation, ce vendredi soir, Alexander De Croo (Open Vld) vante d'entrée de jeu le chemin parcouru ces dernières huit semaines. "Au pic de la seconde vague, nous comptions environ 22.000 contaminations par jour, nous en sommes à présent à dix fois moins. De pays le plus touché d'Europe, la Belgique est passée dans le club de ceux qui s'en sortent le mieux."

Voilà pour la tâche accomplie, place à présent à celle qui nous fait face. "C'est une période importante pour la lutte contre l'épidémie, poursuit le Premier. Parce que le virus, lui, ne prend pas de vacances." Et que les chiffres actuels restent encore trop élevés, surtout avec ce nouveau frémissement, cette légère reprise des contaminations. "Cela pourrait constituer le début d'une troisième vague. Mais nous avons encore la situation en main et pouvons l'empêcher; cela dépend de notre comportement."

C'est ce qui explique la voie choisie par le Codeco: pas le moindre assouplissement, et un renforcement des contrôles. Avec, au bout du tunnel, une lueur, insiste Alexander De Croo: "Si nous poursuivons notre effort, 2021 sera une année avec espoir et offrira des perspectives, avec la vaccination qui pourra commencer quelques jours plus tôt que prévu." Concrètement, voici ce que cela donne...

Télétravail: amendes sévères

Alexander De Croo le rappelle: le travail à distance n’est "pas un choix mais est obligatoire", partout où il est possible. Or, "nous constatons que le respect de la règle s’essouffle. Ce n’est pas une bonne chose, car c’est comme ça que le virus passe du milieu familial au milieu professionnel". Pour relancer la discipline, "des contrôles très stricts et des amendes sévères" sont annoncés.

Quarantaine au retour de voyage

Le deuxième tour de vis concerne les voyages à l’étranger. Pourquoi? Parce que le virus circule moins en Belgique que dans beaucoup d’autres pays, situe le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke. "Il ne faut donc pas importer de risques." "Voyager à l’étranger plus de 48h est une très mauvaise idée, c’est même stupide." Très, très déconseillé.

Et si on bouge quand même? Toute personne ayant séjourné plus de 48h dans une zone rouge devra, de retour au pays, observer une quarantaine de 7 jours. Des contrôles renforcés sont annoncés.

Quant aux non-résidents qui entrent en Belgique, ils devront présenter une attestation de test négatif, test à effectuer au plus tôt 48h avant l'arrivée sur le sol belge. Les transporteurs n’embarqueront pas ceux qui en seraient dépourvus. La règle ne s'applique toutefois pas aux transfrontaliers.

Pas de reprise pour les métiers de contact

Concernant les métiers de contact, le comité de concertation a suivi l’avis des experts. À la fin de son allocution, le Premier ministre s’est excusé de ne pas pouvoir délivrer de message positif aux personnes dont le secteur d’activités reste à l’arrêt. "Les personnes de l’événementiel, les métiers de contacts, le secteur culturel : à toutes ces personnes je tiens à dire que l’on ne vous oublie pas. Les mesures de soutien restent d’application. On ne vous laissera pas tomber", a déclaré Alexander De Croo (Open Vld).

Pour mémoire, il avait été demandé aux experts du GEMS de se prononcer sur la possibilité de permettre aux métiers de contact – parmi lesquels, les coiffeurs – de reprendre leur activité. Ce fut une réponse négative, sans appel. Dans un rapport au gouvernement, les experts ont fait savoir qu’ils déconseillaient la reprise des métiers de contact non médicaux pour cinq raisons. La situation épidémiologique compliquée et le manque de ressource encore disponible dans le secteur de la santé pour absorber une nouvelle vague de cas Covid sont notamment évoquées. Selon les experts, les activités au sein de ces professions sont évaluées comme présentant un risque d’infection de niveau moyen à élevé.