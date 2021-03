Seules les crèches tourneront normalement la semaine prochaine...

Un peu partout, la poussière est en train de retomber autour du Comité de concertation . Aussi bien dans la sphère politique, faisant apparaître failles et craquelures , que dans le monde de l'enseignement et de l'accueil . Où, à vrai dire, pas mal de questions restaient en suspens .

Jugez plutôt. "Les cours sont suspendus" dans l'enseignement primaire et secondaire , résumait le communiqué ramassant les décisions actées en Codeco. Rien de tel pour les maternelles, restant "ouvertes". Un traitement particulier, fruit d'un compromis politique, la Flandre ayant bataillé pour que le chemin de l'école ne soit pas barré aux plus petits.

Ne pas mobiliser les personnes à risques

"Pas une garderie géante"

Autant d'interpellations que Caroline Désir ne pouvait "que comprendre et entendre". "Je tiens à souligner avec force que l’enseignement maternel est un enseignement à part entière et ne peut être assimilé à une garderie géante."

Tout ceci pour dire que les maternelles s'aligneront sur les autres niveaux. On y limitera "autant que possible les contacts". Autrement dit, l'accueil y sera organisé pour qui n'aura d'autre choix – les autorités invitant les parents à faire le maximum pour (faire) garder leurs enfants. Attention, dans le cadre de cet accueil, " ne pas prévoir d’activités pédagogiques impliquant l’acquisition de nouvelles compétences ", précise la circulaire.

Crèches ouvertes

Par ailleurs, une concertation est organisée ce vendredi entre la ministre et le secteur de l'accueil et de la petite enfance. Secteur qui s'estime délaissé depuis un an et formule une triple demande: être "pris en considération", une "vaccination immédiate du personnel" et un "soutien financier".