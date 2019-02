Seuls 14% des professeurs de pratique professionnelle ont le titre requis

Depuis la réforme des titres dans l'enseignement, les profs sont classés en trois catégories selon le lien entre leur diplôme, la matière enseignée et les certificats de pédagogie. Les titres requis désignent les enseignants titulaires d'un diplôme dans la matière enseignée et un certificat en pédagogie. Ceux diplômés d'une matière similaire à celle enseignée et titulaire d'un titre en pédagogie. Enfin, la dernière catégorie reprend les enseignants sans titre pédagogique.

76% des élèves d'un milieu socio-économique défavorisé présentent un retard dans le cursus. L'indicateur socio-économique fait son entrée dans le rapport consacré à l'année 2016-2017. Répartis de 1 (le plus défavorisé) à 10 (le plus favorisé), il montre que le milieu conserve une importance dans la destinée scolaire. Plus de 50% des élèves à indice faible (de 1 à 3) évoluent dans l'enseignement qualifiant. Ils sont moins de 20% pour l'indice 9 et 10.