La Wallonie va restreindre le couvre-feu, qui passe de minuit à 5H, dès le 1er mars

"Nous nous rendons tous compte que tout le monde avait des attentes par rapport au Comité de concertation d'aujourd'hui, mais les chiffres sont là et nous ne pouvons pas le faire. Mais je vous demande de tenir bon. Dans les maisons de repos où les gens ont été vaccinés, on voit qu'il y a moins de contaminations et de morts. Tenons bon et nous nous en sortirons", a indiqué de son côté le ministre-président flamand Jan Jambon.