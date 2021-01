Si besoin, l'État viendra à la rescousse pour les "vouchers coronavirus"

Pour rappel, du 20 mars au 19 juin, le gouvernement Wilmès avait permis au secteur de remplacer le remboursement des voyages à forfait annulés par des "vouchers coronavirus", valables un an et éventuellement prolongeables six mois. On entre en zone dangereuse: les premières demandes de remboursement allant bientôt arriver, alors que le secteur est quasi à l'arrêt.