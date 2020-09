Six écoles fermées à cause du Covid-19

Protocole précis

Pour rappel, un protocole a été présenté peu avant la rentrée afin d'harmoniser la gestion des cas de contaminations dans les écoles et d'éviter des fermetures de classes ou d'établissements à répétition . En vertu de celui-ci, les décisions de fermeture ne doivent en théorie porter que sur les classes, et ce dans deux cas bien précis.

A priori, la fermeture d’écoles entières n’est donc plus envisagée . Les cas de professeurs du secondaire contaminés, qui enseignent parfois dans plusieurs classes et plusieurs établissements, sont toutefois susceptibles de poser problème, comme ce fut le cas à Molenbeek . Étant donné qu'un cluster était soupçonné parmi les enseignants, il a été décidé de les mettre tous en quatorzaine, ce qui a de facto conduit à la suspension des cours .

0,036% de la population scolaire

Et les élèves, que sait-on de la circulation du virus parmi eux? Lors de la semaine du 7 au 13 septembre, il y a eu 310 cas de Covid-19 rapportés: 20 en maternelle, 127 en primaire, 161 en secondaire et deux dans l'enseignement supérieur hors université, indique l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE).