Six mois pour trouver un emploi avec un reclassement

Selon une enquête d'Acerta, un travailleur bénéficiant d'un outplacement avait besoin de 5,9 mois en moyenne pour retrouver un job en 2020. C'est un mois et demi en plus qu'avant la crise. De plus, l'étude estime que le nombre de personnes licenciées à avoir retrouvé un emploi a diminué de 5% depuis 2020. La pandémie et la crise économique sont passées par là, bien sûr. Mais Acerta, spécialisée dans les accompagnements de licenciement, explique aussi les délais plus longs par des raisons liées spécifiquement aux travailleurs.