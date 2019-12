Solidaris veut un meilleur encadrement des tarifs d'orthodontie

Quand l’enfant doit "passer aux plaquettes", c’est bien souvent "le coup de fusil" pour les parents. Les Mutualités socialistes (Solidaris) ont examiné le coût de ce type de soins pour leurs affiliés en Wallonie et demandent, dans la foulée, un meilleur remboursement par l’Inami et encadrement des prix des appareils.

C’est pourquoi Solidaris demande un meilleur encadrement des tarifs pratiqués ainsi qu’un meilleur remboursement lorsque la pose d’un appareil répond à un besoin médical (et pas seulement esthétique). Enfin, Solidaris plaide pour un devis obligatoire et standardisé à remettre au patient afin qu’il puisse anticiper le coût.

Miser sur la prévention

Du côté des praticiens, Cathy Rigaux, présidente de l’UFOB, l’Union francophone des orthodontistes de Belgique, assure que "tous les orthodontistes fonctionnent déjà avec un devis et un plan de paiement, sauf ceux qui s’installent en Belgique avec des diplômes obtenus en Roumanie et qui, souvent, n’ont pas le niveau requis" . Elle regrette que la ministre n’ait pas pris la peine jusqu’ici de se pencher sur ce problème.

Elle estime par ailleurs que le coût des appareils pourrait être diminué en misant davantage sur la prévention. Actuellement, la première visite remboursée chez l’orthodontiste est prévue à 9 ans. Beaucoup trop tard, estime Cathy Rigaux. "C’est entre 4 et 6 ans que cette visite devrait avoir lieu, car les malformations à venir sont déjà bien observables. Si on pouvait commencer les traitements orthodontiques plus tôt, on éviterait de passer par ces appareils onéreux."