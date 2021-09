Soumettre les jobs étudiants aux cotisations sociales? Dermagne prêt à revoir le système

Au cabinet de Pierre-Yves Dermagne, ministre de l'Économie et du Travail, on soutient que l'accord de gouvernement (...) prévoit que les différentes formes de contrats sur le marché du travail seront évaluées.

Le président de la CSC a plaidé, ce lundi, pour une hausse des cotisations sociales, notamment dans le cadre des contrats étudiants. Une idée qui fait son chemin chez le ministre de l'Économie et du Travail.

Faut-il allonger l’ardoise fiscale belge pour renflouer les caisses de la sécurité sociale? Marc Leemans, le président du syndicat CSC, y est favorable, mais le message imprègne difficilement les esprits.

Sa proposition soulève plusieurs questions, notamment celle de savoir si plusieurs avantages sont voués à disparaître.

"Il faudra quand-même rester très attentif au coût salarial énorme pour les entreprises." Nicolas Gillard Porte-parole du cabinet Dermagne

"Un filet de sécurité"

L'idée semble néanmoins faire son chemin au cabinet du ministre de l'Économie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS). "L'accord de gouvernement (...) prévoit que les différentes formes de contrats sur notre marché du travail seront évaluées", explique Nicolas Gillard, porte-parole du ministre. "Il y a aujourd’hui trop de gens qui travaillent sans pouvoir se constituer de droits (.....) on pense aux étudiants (...) On pense aussi aux travailleurs des plateformes où les artistes."

"Il faudra quand même rester très attentif au coût salarial énorme pour les entreprises", nuance-t-il.

Du côté libéral, c'est la douche froide. "Un syndicat qui plaide pour que les gens qui travaillent supportent plus de prélèvements et conservent moins en net. Alors que nous avons les charges sur le travail les plus hautes d'Europe! C'est une folie", a réagi le président de l'Open Vld, Egbert Lachaert, sur Twitter.

16 milliards d'euros de pertes

Pour rappel, lundi matin, lors d'une interview accordée au quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, Marc Leemans a émis l’idée de prélever des cotisations sociales plus importantes sur les jobs étudiants et les flexijobs.

16 Milliards d'euros Le président de la CSC estime que la sécurité sociale perd 16 milliards d'euros chaque année.

Il a aussi plaidé pour que les chèques-repas, les éco-chèques et d'autres avantages extra-légaux, actuellement exonérés à 100%, soient taxés.

De fait, le président du syndicat affirme que ces différents dispositifs occasionnent une perte annuelle de 16 milliards d'euros pour la sécurité sociale. Accroître la pression fiscale permettrait donc de combler ce trou, tandis que les étudiants accumuleraient "plus de droits".

Lire aussi La CSC veut soumettre les jobs étudiants aux cotisations sociales

Le job étudiant en péril?

Mais cette révision ne serait pas sans répercussions. Rappelons que dans le cadre d'un contrat d'occupation étudiant – 475 heures maximum par an – le taux de cotisation sociale s'élève, pour l'employeur, à 5,42%. Une hausse des charges sociales pourrait dissuader des patrons d'engager des étudiants, qui coûteraient aussi cher qu'un employé.

"Beaucoup d'étudiants sont effectivement engagés parce qu'ils coûtent moins cher (...) Il faut donc rester vigilant au regard des effets que cela induit." Nicolas Gillard POrte-parole Dermagne

"Beaucoup d'étudiants sont engagés parce qu'ils coûtent moins cher (...) Il faut donc rester vigilant au regard des effets que cela induit. Et aux secteurs qui engagent des étudiants alors qu'ils pourraient engager des travailleurs à emploi stable", poursuit Nicolas Gillard.

Lire aussi Les 9 (nouvelles) FAQ sur les jobs étudiants

Flexi-jobs, chèques-repas, éco-chèques...

Mais la même question se pose pour les flexijobs, ces contrats qui permettent au travailleur occupé – auprès d’un ou de plusieurs autres employeurs à 4/5ᵉ temps au moins – de bénéficier de revenus complémentaires dans certains secteurs.

Il convient également de s'interroger sur les effets induits sur les chèques. Le chèque-repas, par exemple, est exonéré de charges sociales et est déductible fiscalement, à concurrence de 2 euros en moyenne par chèque. Il représente aussi un excellent rapport coût rémunération: l'augmentation de salaire est soumise à des charges sociales du côté de l'employeur, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du côté du salarié.