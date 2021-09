Stabilisation de la pandémie

Près de 48.000 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 4,6%. Le groupe d'âge des 0-9 ans présente un pourcentage de tests positifs de 9,9%, loin devant les 10-19 ans (5,5%) et les 20-39 ans (4,2%), deux catégories entrant, elles, en ligne de compte pour la vaccination. On retrouve les taux de positivité les plus élevés en Communauté germanophone (11,7%) et en province de Liège (8,4%). La Région bruxelloise complète le podium (6,4%).

Entre le 18 et le 24 septembre, il y a eu en moyenne 52 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une diminution de 13% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 662 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 210 patients traités en soins intensifs.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,88. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 244,6 sur 14 jours.

Quelque 74,2% de la population totale (et 86,2% des 18 ans et plus) ont déjà été vaccinés au moins une fois contre le Covid-19, avec un chiffre toujours à la traîne à Bruxelles (54,1% de la population, 66,8% des adultes). Le taux de couverture national pour les personnes entièrement vaccinées atteint 72,5% (et 84,7% pour les 18 ans et plus).