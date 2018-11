Steven Vanackere a validé le dégel des intérêts des fonds libyens

Pour la première fois, on met le nom d’un responsable politique ayant autorisé le dégel des intérêts des fonds libyens gelés en Belgique. Steven Vanackere est montré du doigt.

Ce n’est rien d’écrire que Johan Van Overtveldt , le ministre des Finances, était attendu ce mercredi par les membres de la commission Finance de la Chambre. Le ministre était attendu au tournant par l’opposition sur la question des fonds libyens gelés en Belgique et particulièrement sur le volet des intérêts libérés.

Sachant que 12,8 milliards étaient gelés en Belgique sur les comptes d’Euroclear, ce dégel des intérêts peut représenter, d’une année à l’autre, un montant annuel de 300 millions d’euros. Au début du mois de septembre, un rapport rédigé par des experts du conseil de sécurité des Nations unies faisait savoir à la Belgique que ce dégel décidé des intérêts et autres rémunérations n’était pas en conformité avec le gel des avoirs décidé par l’ONU.

Le député Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) a entamé le ballet des questions en allant droit au but. "Pourquoi la Belgique a accepté le dégel des intérêts des fonds libyens? Qui a pris la décision? A qui été versé l’argent dégelé et à quoi a-t-il servi?”, s’est interrogé le député, soutenu par ses collègues de l’opposition. Au passage, les députés ont regretté d’avoir dû attendre une dépêche de l’agence Belga, datée du 29 octobre dernier, pour s’entendre dire que l’autorisation de dégel des intérêts se trouvant sur les comptes d’Euroclear avait été autorisée par un courrier du 4 octobre 2012 et signée par Marc Monbaliu, l’administrateur général du Trésor.