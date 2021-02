Succès plus que mitigé pour l'app de tracing Coronalert...

Depuis le lancement de Coronalert, 2,5% seulement des personnes testées positives en Belgique ont utilisé l’app pour prévenir leurs contacts. Un piètre résultat.

Cela devait être une des pierres angulaires de la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Tester, tracer, isoler: les autorités avaient en effet fait de ces trois verbes leur priorité. Les tests ont connu de sérieux couacs. L'isolement dépend du bon vouloir de chacun. Et le tracing est loin d'être un grand succès. Les call centers peinent à obtenir les contacts à risque des personnes infectées. Et l’application Coronalert, qui devait compléter ce tracing manuel en avertissant des gens que l’on a croisés mais oubliés, ou dont on ne connaît pas l’identité, n’a joué jusqu’ici qu’un rôle modeste. Depuis le lancement de l’app le 30 septembre dernier, 15.700 personnes positives au coronavirus seulement, selon les derniers chiffres consolidés disponibles sur le site "Tracing against corona", ont utilisé Coronalert pour avertir leurs contacts. Dans le même temps, près de 620.000 tests positifs étaient recensés en Belgique. Ce qui signifie que 2,5% seulement des personnes positives ont utilisé l’app pour alerter leurs contacts.

Près de 2,5 millions de téléchargements

Avec 2.472.000 téléchargements, Coronalert s’en tire pourtant pas trop mal. "Selon les pays, le taux de téléchargement varie entre 1% et 52%. La Belgique, avec plus de 20%, se situe dans le milieu de peloton", situe Bart Preneel, professeur à la KULeuven, qui a participé activement à la mise sur pied de Coronalert.

Evidemment, plus le taux d’adoption est élevé, mieux c’est. Mais il n’est pas nécessaire, comme certains l’affirment régulièrement sur base d’une étude d’Oxford University, d’avoir un taux d’adoption de 60% pour qu’un tel dispositif fonctionne. "L’étude ne disait pas cela, et l’argument continue à être utilisé à tort" corrige Bart Preneel. Les responsables de Coronalert s’étaient fixé comme premier objectif d’atteindre les 15%. Mission accomplie, donc.

L’intérêt pour l’outil semble toutefois en train de flancher. Malgré l’interconnexion, début janvier, avec 10 autres apps anti-Covid en Europe, et la possibilité, depuis début février, de charger Coronalert sur des iPhones plus anciens, les téléchargements ne progressent quasiment plus.

Pour rappel, le principe de Coronalert, comme celui de la plupart de ses homologues européennes, est d'enregistrer de manière cryptée et anonyme les signaux Bluetooth automatiquement échangés avec des appareils proches, durant 14 jours. Quand une personne est testée positive, elle peut partager ces clés chiffrées avec une base de données qui va alerter automatiquement et de manière anonymisée les contacts à risque – à savoir ceux qui se sont trouvés à moins d’1,50 mètre durant plus de 15 minutes. Ces contacts sont alors encouragés à se mettre en quarantaine et à se faire tester, sans savoir qui était la personne infectée, ni quand et où ils l’ont côtoyée.

10 à 11% seulement des tests dans l’app

Là où l’histoire se gâte, c’est quand on se penche sur le taux d’utilisation réel de Coronalert. "Nous estimons qu’il y a entre 1,2 et 1,3 million d’utilisateurs actifs", situe Bart Preneel. Un des obstacles? Sur les appareils Android, pour que l’app fonctionne, il faut non seulement activer son Bluetooth, mais aussi la localisation, ce qui décharge plus rapidement la batterie. Autre souci: certains smartphones mettent automatiquement l’application en mode sommeil si elle n’a pas été ouverte durant trois jours.

Il faut aussi, quand l’utilisateur va faire un test de dépistage, qu’il "lie" ce test à l’app, via un code à 17 chiffres. Au départ, c'était au médecin, à l’hôpital ou au centre de test à l'encoder. Mais certains médecins oubliaient, voire refusaient purement et simplement. La procédure a été revue, pour permettre à l’utilisateur d’encoder ces chiffres plus tard. Mais cela n’a pas tout résolu. Actuellement, 10 à 11% seulement des tests effectués en Belgique se retrouvent dans l’app. "Il y a toujours des encodages qui se font mal, reconnaît Axel Legay, professeur à l’UCLouvain, qui est un des concepteurs de l’application. Certains utilisateurs imaginent aussi, à tort, que la liaison entre le test et l’application va se faire automatiquement."

À cela s’ajoutent des bugs dans le système. Les témoignages d’utilisateurs affirmant avoir fait tout le nécessaire pour lier leur test à l’app, et n’avoir rien vu venir, sont nombreux. Beaucoup se plaignent aussi de résultats qui tardent dans Coronalert, alors qu’ils ont déjà été transmis par SMS. Or, un des atouts du tracing digital est précisément sa vitesse. "Dans d’autres pays, le système de tests est mieux géré, et les délais d’avertissement beaucoup plus courts", remarque Jean-Charles Quisquater, professeur émérite de l’UCLouvain, et expert en cryptologie.

Le clou du cercueil de Cornalert, c’est le faible taux d’utilisateurs testés positifs qui avertissent leurs contacts à risque: 37%.

37% seulement avertissent d’un test positif

Mais le clou du cercueil de Cornalert, c’est le faible taux d’utilisateurs testés positifs qui avertissent leurs contacts à risque. Imaginez: ils ont pris la peine de télécharger l’application, ils l’ont activée, ils ont fait un test Covid qu’ils ont lié à l’app, et ce test s’avère positif. Mais quand on leur demande l'autorisation d'avertir leurs contacts, ils ne sont que 37% à le faire. Un pourcentage qui a, en outre, tendance à baisser ces dernières semaines. La conséquence? Alors que 42.500 tests positifs ont été reçus via Coronalert, seuls 15.700 ont permis d'alerter les contacts à risque. Ce qui fait beaucoup d’occasions manquées.

Les concepteurs de Coronalert jurent que ce n’est pas la faute du design de l’app – même s’il faut donner deux autorisations successives: une à l’app elle-même, et l’autre à Google ou Apple, qui demande confirmation. N'aurait-il pas été imaginable que cette étape soit automatique? "L’autorité de protection de données comme les citoyens étaient contre, nous avons donc dû concevoir un système avec assentiment à chaque étape" explique Axel Legay.

«Dans la plupart des autres pays, les personnes testées positives doivent appeler un numéro vert, où elles reçoivent des conseils et un code pour avertir leurs contacts. Elles sont alors 40 à 60% à le faire» constate Bart Preneel, qui planche sur les moyens d'améliorer la situation.

Le fait qu'on parle de transmettre les données collectées par les centres de tracing manuels à la police n'a sans doute pas aidé. Axel Legay Professeur à l'UCLouvain et concepteur de Coronalert

L'une des hypothèses est que les utilisateurs, sous le choc du diagnostic, passent à autre chose. Les craintes concernant le respect de la vie privée jouent sans doute aussi un rôle, malgré les garanties apportées par Coronalert, confirmées par plusieurs instances. "Le fait qu’on parle de transmettre les données collectées par les centres de tracing manuels à la police n’a sans doute pas aidé", reconnaît Axel Legay. Les problèmes techniques connus en janvier, qui ont fait que de nombreux utilisateurs ne recevaient plus de données actualisées sur leur exposition, non plus.

A ces difficultés, s’ajoutent les limites de la technologie Bluetooth: la distance entre passagers dans un tram, par exemple, est difficile à estimer. Mais l’utilisation du GPS, par exemple, aurait été plus intrusive, et aurait également eu ses défauts.

Trop peu, trop tard

"Coronalert a démarré trop tard, et sur une base beaucoup trop réduite, qui n’offre pas de valeur ajoutée suffisante pour l’utilisateur. On savait à l’avance que cela ne fonctionnerait pas", estime un expert qui a planché sur une solution concurrente, Flattening the curve. Une application qui aurait non seulement enregistré les contacts à risque via Bluetooth, comme Coronalert, mais aussi développé un système de prédiction des zones à risques ou proposé un outil d’auto-testing.

Pour certains, comme l’entrepreneur tech Sébastien Deletaille, actif dans le domaine de la santé, il fallait envisager une app obligatoire. "Pour qu'une app de tracing fonctionne, il faut une masse critique d'utilisateurs. En rendant l'installation et l'utilisation volontaire, le gouvernement a imposé un cadre dans lequel aucune app ne pouvait réussir. Avec du courage politique, il aurait été possible de récolter les données requises et d’assurer la protection de la vie privée. Mais pour cela, il fallait assumer la nécessité de rendre l'app obligatoire, en mettant en place les garde-fous, les comités d'éthique et les mécanismes de contrôle nécessaires."