Suppression des niches fiscales: évitons les slogans

Il y a quelques semaines, le précédent gouvernement annonçait l’instauration d’un chèque consommation pour soutenir l’Horeca. Peu de temps après, le nouveau gouvernement faisait part de son intention de supprimer autant que possible les déductions, réductions d’impôts et régimes d’exception. On a du mal à s’y retrouver.

Les niches fiscales sont depuis longtemps dans le collimateur de la Commission européenne et de l’OCDE. Les recommandations vont souvent dans le même sens: élargir la base imposable pour pouvoir diminuer le taux d’imposition. Ces pistes sont très souvent évoquées en Belgique dans le cadre du financement d’une réforme fiscale plus globale visant à diminuer la taxation sur le travail ou à diminuer l’impôt sur les PME. S’interroger sur la pertinence des niches fiscales a bien entendu du sens. Faut-il nécessairement toutes les remettre en question?

Vue en plein écran Par Olivier Colin, économiste et consultant. ©doc

Si certaines de ces exemptions ont un simple objectif de pouvoir d’achat, d’autres répondent à un objectif économique: soutien à la transition énergétique, à la rénovation, à la culture… La fiscalité est un outil de redistribution et de compétitivité très important, tenant compte de nos avantages comparatifs et des crises que nous pouvons traverser. La réflexion en cours au niveau de l’OCDE pour introduire un régime fiscal spécifique pour les "GAFA" montre également à quel point des régimes spéciaux peuvent s’avérer nécessaires dans un sens comme dans l’autre, selon les externalités.

Avantages fiscaux pour la R&D

Il est évident que de nombreuses déductions posent aujourd’hui question en Belgique. On peut se demander pourquoi dans un pays comme le nôtre, le célibataire reste le plus taxé de l’OCDE. La majoration de la quotité exemptée d’impôt pour enfant à charge illimitée et croissante en fonction du nombre d’enfants et le mécanisme du quotient conjugal sont-ils toujours adaptés à notre siècle?

Le débat sur les déductions fiscales nécessite une analyse approfondie, au cas par cas, prenant en compte les conséquences pour les citoyens, la compétitivité des entreprises et la stabilité des secteurs économiques qui en vivent.

D’un autre côté, certaines déductions fiscales ont marqué notre pays de leur empreinte, et notre économie s’est développée en fonction. Notre pays est connu pour avoir mis en place des avantages fiscaux intéressants pour favoriser la R&D et l’innovation, ce qui a permis un boost économique non négligeable pour ces secteurs. Le Bureau fédéral du Plan a démontré que la dispense de versement de 80% du précompte professionnel dû sur les salaires du personnel R&D a effectivement encouragé les entreprises à mener des activités de R&D qui, sans ce soutien, n’auraient pas vu le jour.

Autre exemple: le Tax Shelter pour l’audiovisuel et les arts de la scène permet de faire vivre une industrie fragile et indispensable avec plus de 2 milliards d’euros investis depuis la création du mécanisme et des effets retours positifs démontrés pour le budget de l’État.

Les chèques-repas, souvent pointés du doigt, représenteraient quant à eux un tiers du budget alimentaire du ménage moyen belge et bénéficient à plus de 2 millions de travailleurs, avec un effet retour positif pour notre économie, d’autant plus déterminant quand on sait l’importance du commerce transfrontalier en Belgique. Tout ceci sans compter l’impact sur le chiffre d’affaires du secteur horeca, particulièrement en difficulté.

Effets retours à ne pas sous-estimer

Certains raccourcis laissent parfois à penser que la suppression de ces mécanismes fiscaux permettrait de résoudre tous nos problèmes budgétaires. La réalité risque d’être différente. Alors que les effets retours sont rarement pris en compte dans les évaluations budgétaires des politiques de relance, cela est tout aussi vrai pour les mesures de financement. Et dans ce cas, ils pourraient être extrêmement négatifs (impact sur un secteur d’activité, suppression d’emplois, diminution du pouvoir d’achat pour certaines catégories de personnes, etc.).