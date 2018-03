Sur les traces (belges) de Tapie…

Après le tribunal de commerce de Bruxelles, la 3e chambre du tribunal de commerce de Liège vient de rejeter les deux requêtes en réorganisation judiciaire (PRJ) introduites par les sociétés belges de l’homme d’affaires français. Un dernier rebondissement dans une saga financière où Bernard Tapie joue la montre. En jeu: 404 millions d’euros accordés dans le cadre de l’affaire Crédit Lyonnais.

Vendredi dernier, après le tribunal de commerce de Bruxelles, la 3e chambre du tribunal de commerce de Liège a, à son tour, rejeté les deux requêtes en réorganisation judiciaire (PRJ) introduites par GBT Holding et Aircraft Management Services, deux des sociétés belges de Bernard Tapie. Les juges liégeois n’ont pas été tendres avec les deux sociétés, leur reprochant, entre autres, "un manque flagrant de diligence dans la gestion".

Les juges liégeois ont également souligné que le budget déposé ne comportait pas d’indications suffisamment claires quant aux recettes envisagées, ajoutant qu’aucune piste n’était développée pour restaurer la rentabilité. "(…)Les nombreuses sociétés de Bernard Tapie auraient nécessité une consolidation des comptes permettant d’avoir une visibilité suffisante sur la solvabilité réelle du groupe et de ses différentes entités." Ce faisant, l’étau se resserre autour de l’homme d’affaires, puisque c’est une nouvelle victoire pour le Consortium de Réalisation (CDR) qui le piste depuis des années

Le passif du Crédit Lyonnais

Le CDR est l’organe public français chargé de régler le passif du Crédit Lyonnais. Ses dirigeants ne savaient pas que leur route, un jour, les mènerait à Bruxelles. Puis dans les environs de Liège. Mais ils n’en ont cure et ils ne font pas dans l’état d’âme. Leur métier? Entre autres récupérer les 404 millions accordés à Bernard Tapie en 2008 à la suite d’un arbitrage aujourd’hui déclaré frauduleux. François Lemasson et Jean-Pierre Martel, respectivement président et avocat du Consortium de Réalisation, ont accepté de nous guider sur les traces de Bernard Tapie. Et ils sont bien décidés à ne pas lâcher l’affaire. "Rien n’arrête Tapie, il joue la procédure, depuis toujours. Nous visons le fond." Bienvenue dans un univers feutré où chaque coup donné se rend. Parfois en double, ou en triple.

Pour François Lemasson et Jean-Pierre Martel, les affaires redémarrent réellement en 2013, lorsque la Cour des comptes envoie un signalement au procureur de la république qui provoque l’ouverture d’une instruction pénale et l’envoi d’un avis à victime au CDR. En un mot comme en cent, l’arbitrage ayant permis à Bernard Tapie de toucher 404 millions d’euros sent le soufre.

"Ce signalement nous a permis d’entrer dans le dispositif, cela nous a permis d’être partie civile dans toute la procédure. Dès que nous avons eu connaissance d’une fraude potentielle, nous devions agir rapidement", explique François Lemasson. C’est alors que le duo a saisi la cour d’appel de Paris pour qu’elle se prononce sur cette fraude à l’arbitrage. Les soupçons du procureur étaient corrects, a dit la justice française. La cour d’appel a, en février 2015, annulé la sentence d’arbitrage, une décision confirmée en cassation dans le courant du mois de juin 2016.

La piste belge

Petit flash-back. Le 12 octobre 2010, lorsqu’il crée GBT Holding à Boitsfort, Bernard Tapie est en liquidation personnelle. Dans ces conditions, François Lemasson et Jean-Pierre Martel ne comprennent pas comment et pourquoi les liquidateurs ont laissé faire l’homme d’affaires. Soit. Bernard Tapie dote ce holding belge d’un capital de 20.000 euros. De la roupie de sansonnet. Mais dans le courant du mois de décembre de la même année, il augmente le capital de GBT Holding de plus de 215 millions d’euros. À l’époque, le mouvement passe relativement inaperçu, mais Bernard Tapie vient d’apporter à GBT Holding toutes les actions de GBT France, sa structure principale. "Cela lui permet de délocaliser le magot et de le transférer à Bruxelles", explique l’avocat du CDR.

Parmi les actifs abrités dans GBT Holding, on retrouve une villa à Saint-Tropez (détenue par la société luxembourgeoise South Real Estate Investments), un avion (revendu depuis), détenu par Aircraft Management Services et toutes les actions de GBT France qui, outre les participations dans "La Provence" et "Corse-Matin" détenait un yacht (le Reborn) via, cette fois, une société basée à Hong-Kong.

GBT Holding est au cœur de la structure Tapie. Depuis la décision de la cour de cassation les y autorisant, on l’a dit, François Lemasson et Jean-Pierre Martel n’ont plus qu’une mission: récupérer ce qui peut l’être.

En France, d’abord, où Bernard Tapie met ses sociétés sous le régime de la sauvegarde, l’équivalent de notre procédure de réorganisation judiciaire. "À partir de ce moment, les actifs sont placés sous une cloche de verre et nous autres, derrière, nous ne sommes plus en mesure de les appréhender", précise François Lemasson. Pour le président du CDR, Bernard Tapie se "livre à un combat de retardement à tous les égards". Pour le dire clairement, l’homme d’affaires français joue la montre.

À Paris, le plan de sauvegarde a été approuvé le 6 juin 2017 et Bernard Tapie bénéficie de six ans pour rembourser ses créanciers. Le parquet de Paris est allé en appel de cette décision et un arrêt est attendu le 10 avril. Aujourd’hui, les deux hommes ne cachent pas une certaine amertume et ils comptent sur la justice française pour, au moment de la liquidation si elle intervient, remonter la trace de tous les flux financiers.

Le gros match pourrait se dérouler en Belgique. À Bruxelles d’abord, où le CDR a fait effectuer des saisies sur GBT Holding et sur Aircraft Management Services. Pour sauvegarder les actifs de ces sociétés, Bernard Tapie aurait dû, dans le cadre de cette procédure, faire une déclaration de tiers saisi. Cela n’a pas été fait. Du coup, le juge belge des saisies a déclaré GBT Holding débiteur de la créance de 404 millions d’euros. La tuile! Cette affaire est en appel et une nouvelle audience devrait avoir lieu sous peu. Enfin, à la fin de l’année 2017, le parquet de Bruxelles a pris l’initiative de citer GBT Holding et Aircraft Management Services en faillite. La riposte n’a pas tardé et les avocats de l’homme d’affaires français ont introduit une PRJ pour les deux sociétés.

Cette première tentative a été retoquée par le tribunal de commerce francophone de Bruxelles qui les a déclarées irrecevables. Une deuxième PRJ correctrice a été introduite avant que Bernard Tapie ne se désiste. Lors de ses deux tentatives, les sociétés de Bernard Tapie avaient présenté des comptes différents, ce qui avait modérément plu aux avocats du CDR.

Déménagement à Liège

En pleine procédure, il y a une dizaine de jours, les avocats belges du CDR ont appris que les sociétés belges de Tapie avaient déménagé à Liège, à Blegny pour être précis! "Compte tenu de l’historique de Bernard Tapie, je le sens très très mal le coup de Liège. Pour la sérénité des débats, on préférerait rester à Bruxelles", n’a pu s’empêcher de nous glisser Jean-Pierre Martel. Craintes non justifiées vu que le tribunal de commerce de Liège vient de déclarer les deux PRJ irrecevables.

En même temps que le déménagement vers Blegny, l’avocate belge de Bernard Tapie a introduit une requête en récusation à l’encontre du tribunal de commerce. La chambre appelée à se prononcer sur la citation en faillite était la même que celle qui avait déclaré les premières PRJ irrecevables. Logique. Ce volet est actuellement en appel.

Administrateur judiciaire

"Pour obtenir ses PRJ en Belgique, Bernard Tapie a expliqué qu’il avait des actifs, qu’il allait pouvoir payer ses dettes. Mais en réalité, GBT Holding n’a plus rien." François Lemasson

Poussé dans le dos par le CDR, les liquidateurs français de Bernard Tapie ont fini par s’intéresser à la piste belge. À leur demande, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement ordonnant à GBT Holding de restituer ses actifs à GBT France. Bernard Tapie était allé en appel de cette décision avant de se désister. "Pour obtenir ses PRJ en Belgique, Bernard Tapie a expliqué qu’il avait des actifs et qu’il allait pouvoir payer ses dettes, mais en réalité GBT Holding n’a plus rien, elle a été condamnée à tout faire remonter vers GBT France, mais cela, il ne l’a pas dit au tribunal de commerce de Bruxelles, précise Jean-Pierre Martel. La juridiction française lui a dit qu’il devait tout rendre, mais il continue de faire comme si cela n’existait pas."