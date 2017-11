Taulards pour un temps, parents pour la vie

Au jour le jour, l’ASBL Relais Enfants-Parents se bat pour le maintien du lien entre les enfants et leurs parents détenus. Un combat de chaque instant, une lutte essentielle pour l’équilibre familial. Derrière chaque histoire, par-delà les décisions de justice, il y a des femmes et des hommes, des mères et des pères. Avant tout.