Télétravail, rentrée scolaire: le statu quo a prévalu

C’est ce qu’on pourrait appeler un Codeco de transition, puisque gouvernement fédéral et entités fédérées ont opté pour le statu quo. Rien ne change en effet pour le télétravail, maintenu à 80%. La rentrée scolaire se fera comme prévu à 100% en présentiel, tant en maternelle qu’en primaire et en secondaire. Quant à la jauge de 50% dans les transports en commun, un moment évoquée, elle a été remisée au frigo.

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) a admis que, cette fois-ci, les politiques ne se sont pas rangés derrière les recommandations des scientifiques, estimant qu’il était plus important de s’assurer de faire tourner l’économie et de garder les écoles ouvertes. Au passage, il a demandé à la population de suivre le mieux possible les règles (vaccination, gestes barrière, prudence renforcée en présence de personnes fragiles). "Car les prochaines semaines s’annoncent difficiles", a-t-il prévenu.