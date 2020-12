Test à blanc pour la distribution des vaccins Pfizer/BioNTech

L'ensemble des Régions a mené jeudi une opération fictive visant à vérifier et à coordonner les procédures pour permettre la mise en place d'un modèle standardisé du transport et du stockage du vaccin Pfizer , provenant du site belge de Pfizer à Puurs .

Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les vaccins blancs ont été entre autres acheminés jusqu'aux Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Plusieurs experts ont pu surveiller attentivement et analyser les procédures d'acheminement depuis Puurs, du stockage vers les différents hôpitaux et de la distribution. À quelques jours du lancement de la campagne de vaccination en Belgique et sur base de cet exercice, les experts pourront établir les failles de la procédure afin de l'améliorer si nécessaire.