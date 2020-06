Thierry Bodson: "Les temps ne sont pas mûrs pour négocier un pacte social et économique"

"La cause de cette rupture de confiance a été le contact entre Robert Vertenueil et le président du MR Georges-Louis Bouchez en présence de la presse", indique un communiqué du syndicat socialiste qui précise qu'un "éventuel pacte social a été évoqué lors de cette rencontre et l’impression a, à tout le moins, été donnée que la FGTB et le MR étaient subitement sur la même longueur d’onde".

"Le PTB n'influence pas nos débats, pas plus qu'un autre parti. C'est nous qui allons vers les partis progressistes pour leur faire part de nos priorités." La récente rencontre au siège du syndicat entre MM. Vertenueil et Bouchez n'est pas à proprement parler en cause non plus, selon M. Bodson. "Le fait de discuter avec un responsable libéral, et un président de parti en l'occurrence, n'est pas le fond du problème. Par contre, quand on va à une première discussion avec un responsable politique, quel qu'il soit, on n'y va pas avec deux ou trois journalistes d'une part, et d'autre part on s'assure qu'on ne sort pas de son mandat. Or, aujourd'hui, il n'y a pas ce mandat pour un responsable de la FGTB. Nous estimons que les temps ne sont pas encore mûrs pour aller négocier un pacte social et économique, ce qui était apparemment l'objet de la rencontre."