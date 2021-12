Thierry Theys (Nuance à Duffel) sacré Chef de l'année par le Gault&Millau

À 37 ans, Thierry Theys remporte le titre de "Chef de l’année" du célèbre guide jaune. "Thierry Theys travaille sur les contrastes et des assiettes bien dessinées. Il a atteint de nouveaux sommets. La signature de sa cuisine est un fil rouge dès les mises en bouche apéritives jusqu’aux desserts. Sans oublier la qualité du pain et du beurre", résume Marc Declerck, le CEO du guide.

Un chef qui avait déjà obtenu un Prix l’an dernier dans ce même guide: celui du " dessert de l’année " attribué par les inspecteurs qui visitent anonymement les restaurants. En 2011, Thierry Theys avait été sacré "jeune chef de l’année" . Un chef qui a également obtenu, voici dix ans, une deuxième étoile au guide Michelin après un parcours qui l’a vu œuvrer dans les cuisines d’Alain Ducasse à Monte-Carlo et au Plaza Athénée parisien du même chef. Installé dans un ancien bureau de banque, il a ouvert Nuance en 2008.

135 nouvelles adresses

Malgré la pandémie et les fermetures chroniques des restaurants, ce Gault&Millau 2022 présente 135 nouvelles adresses et 122 établissements qui bénéficient d’une cote à la hausse. Parmi eux, le retour de Hertog Jan (Anvers) avec 18/20. Mais aussi des cotations réjouissantes pour Toma à Liège et Le Grand Verre à Durbuy avec 16/20.