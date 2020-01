Toilettage de la loi sur les administrateurs publics?

Depuis le 1er janvier, la loi entend éviter que les personnes désignées dans des conseils d’administration par les pouvoirs publics ne soustraient leur rémunération à l’impôt des personnes physiques. L’Open Vld veut remédier aux effets indésirables. L’intention était louable, mais l’application est loin du sans-faute. Telle est en substance la vision du chef de file Open Vld à la Chambre, Egbert Lachaert, et de la députée libérale flamande Kathleen Verhelst, à qui l’on doit cette proposition de loi.

En effet, si le texte – né des recommandations du groupe de travail "renouveau politique" – permet d’éviter un risque réel, à savoir que les personnes désignées dans des conseils d’administration par les pouvoirs publics ne puissent soustraire leur rémunération au régime de l’impôt des personnes physiques (IPP), fiscalement moins favorable, la loi en question " aura des effets non voulus et indésirables ", met en garde le duo libéral.

Un exemple? Prenez le cas, dans le cadre d’une participation en capital dans une société, d’un ou plusieurs mandats au sein de l’organe d’administration d’une entreprise en portefeuille. De par une nécessaire nomination en nom propre du ou des administrateurs, " si, pour une raison quelconque, la société actionnaire souhaite remplacer cette personne physique, elle dépendra de l’assemblée générale des actionnaires de l’entreprise en portefeuille ", soulignent Egbert Lachaert et Kathleen Verhelst. " Ce qui ne correspond pas à l’esprit de la loi ".

Même chose pour ce qui touche aux salaires. Prenez un invest public. Il n’est pas rare que les rémunérations y reviennent exclusivement à la société d’investissement elle-même, et non à la personne physique désignée pour elle en tant que représentant permanent. "Ici, l’exercice d’un mandat d’administrateur par l’intermédiaire d’une personne morale ne vise certainement pas à éluder l’IPP, et il ne faut dès lors pas interdire cette pratique", pointent du doigt les deux libéraux.