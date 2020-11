Tom Dechaene vers un deuxième mandat à la BNB

Le banquier avait été nommé pour six ans en 2014 avec l'étiquette N-VA. Son nom ne semble pas indisposer l'aile gauche du gouvernement De Croo.

Le grand bal des nominations se prépare au sein de la nouvelle majorité Vivaldi. Lundi soir, le conseil des ministres restreint, le Kern, devait statuer sur la prolongation du mandat de Tom Dechaene comme directeur à la Banque nationale de Belgique (BNB). Finalement, le point n'a pas été abordé par Alexander De Croo et ses vice-Premier ministres.

Un report qui interroge évidemment sur la volonté des nouveaux partenaires de maintenir un homme aux compétences reconnues, mais qui fut placé à la BNB par la N-VA via son ancien ministre des Finances Johan Van Overtveldt. C'était fin 2014. Aujourd'hui, socialistes et écologistes sont-ils prêts à faire rempiler pour six ans le sexagénaire qui représente la BNB au sein du Conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne? Il n'y a pas d'opposition formelle vis-à-vis de Tom Dechaene qui est également soutenu par Alexander De Croo, a appris L'Echo.