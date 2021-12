Tour de vis pour l'école primaire, l'horeca respire

Les élèves devront porter le masque en classe dès l'âge de six ans, comme c'est déjà le cas en France depuis la mi-novembre.

Les nouvelles restrictions toucheront principalement l'école primaire. L'horeca, lui, pousse un "ouf" de soulagement.

Troisième Comité de concertation (Codeco) en trois semaines et troisième tour de vis pour tenter de stopper l’emballement des contaminations. "Nous traversons des semaines difficiles, cette vague automnale est beaucoup plus forte que prévu, la pression actuelle sur les hôpitaux est intenable", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD).

Sans aller aussi loin que ce qui était suggéré par le groupe d’experts réunis au sein du Gems, le fédéral et les entités fédérées ont à nouveau opéré, au terme de cinq heures de réunion, un savant dosage entre impératifs sanitaires et adhésion de la population.

En résumé, on serre la vis pour les écoles et les événements en intérieur, tandis que le statu quo prévaut pour l’horeca et les magasins.

Écoles

Considérée comme le "moteur" de la quatrième vague, l’école primaire était au centre des discussions. L’idée qui a longtemps circulé d’une "pause" de dix jours avec effet immédiat. Au final, pas de "pause" de dix jours mais des vacances de Noël entamées avec une semaine d’avance, à partir du lundi 20 décembre et ce, pour trois semaines.

Les enfants devront porter le masque en classe dès l’âge de six ans, comme c'est déjà le cas en France. À partir de deux contaminations (au lieu de trois jusqu’ici), la classe devra fermer. L’enseignement secondaire, lui, passera en mode hybride, c’est-à-dire moitié en présentiel et moitié à distance. Les examens se feront en présentiel. Toutes les classes devront être équipées d’appareils de mesure du CO2 afin de vérifier la bonne ventilation des lieux.

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit), qui tenait beaucoup à cette pause de dix jours, n’a pas caché une certaine déception. "C'est un résultat un peu décevant mais c'est un compromis et il faut l'exécuter de manière rigoureuse." Il a par ailleurs insisté sur l’importance de la vaccination de tous, y compris des plus jeunes. Un accord a déjà été conclu avec Pfizer pour la livraison de 336.000 doses de vaccin pédiatrique avant la fin décembre et 400.000 doses pour le mois de janvier.

Activités en intérieur

Les évènements en intérieur seront limités à 200 personnes assises (avec port du masque et CST obligatoire dès 50 personnes). Des exceptions sont toutefois prévues pour les mariages, les funérailles, les gîtes touristiques de faible capacité et les activités sportives.

Il sera donc possible d’aller au cinéma par exemple, pour autant que la capacité de la salle ne dépasse pas 200 sièges et qu’il y ait 1,5 mètres entre chaque groupe de personnes d’une même bulle.

Il est conseillé de limiter le plus possible les contacts à l'intérieur et de se rencontrer en extérieur.

Pourquoi avoir prévu une exception pour le sport en salle ? "Parce que c’est très important pour le bien-être physique et mental", a justifié le Premier ministre. Par contre, les compétitions sportives en indoor se feront sans public, sauf pour les sportifs mineurs qui pourront être accompagnés par deux adultes.

La mesure entre en vigueur à partir de lundi, et dès samedi pour les grands évènements (plus de 4.000 personnes). Ce qui signifie qu’une tolérance demeure l’espace d’un week-end pour les événements qui rassemblent de 200 à 4.000 personnes.

Dans la sphère privée (réunions à la maison), il est conseillé de limiter le plus possible les contacts à l'intérieur et de se rencontrer en extérieur, mais ils n'imposent pas de "bulles". Il fut un moment question de revenir à la bulle de cinq personnes.

Activités en extérieur

Pour les événements en extérieur, il n’y a pas de limite d’assistance, mais les organisateurs devront veiller à bien "gérer" la foule, c’est-à-dire limiter le flux de personnes, prévoir un sens de circulation, etc. C’est un tout cas une bonne nouvelle pour les marchés de Noël. Les bourgmestres pourront toutefois interdire ou interrompre de tels événements, s’ils le jugent nécessaire.

Horeca et magasins

Dans l’horeca, on a senti passer le vent du boulet et l’heure était vendredi soir au soulagement. Alors que le GEM suggérait de fermer l’horeca dès 20 heures, le Codeco a finalement décidé de maintenir la fermeture à 23 heures. Les magasins resteront ouverts et le shopping de Noël est provisoirement sauvé.

Télétravail

Le télétravail reste obligatoire là où il est possible, avec un maximum d’un jour de présence sur le lieu de travail par semaine.

Les team building et autres fêtes sur le lieu de travail restent interdits.

Le Premier ministre a terminé sur une note positive en faisant remarquer que la Belgique affiche certes un niveau très élevé de contaminations mais qu’il y a proportionnellement moins de décès qu’ailleurs. "Je remercie ceux qui ont fait preuve de solidarité en se vaccinant."