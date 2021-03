Tous les hôpitaux belges passeront en phase 2A le 6 avril

Face à la recrudescence de contaminations au Covid-19 et à l'afflux de patients, les hôpitaux devront donc passer en phase 2A du plan d’urgence hospitalier déployé depuis le début de l’épidémie. 60 % des lits des soins intensifs devront être réservés aux patients Covid, soit 1.200 lits sur un total de 2.000 lits. Quatre fois plus de lits devront aussi être libérés pour les patients Covid dans les unités non intensives et 15 % de lits de soins intensifs supplémentaires devront être créés (300 lits de soins intensifs supplémentaires).

En pratique

Les soins non urgents et planifiables faisant appel aux soins intensifs devront être reportés, mais les consultations, examens et interventions urgentes et nécessaires se poursuivent. Toutes les thérapies nécessaires en cours (chimiothérapie, dialyse, ...) et les réadaptations doivent également être poursuivies.