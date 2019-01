"Toutes en grève" le 8 mars en Belgique

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, les femmes et quiconque se sent femme, sont appelées à ne pas aller à travailler, ne pas emmener leurs enfants à l'école ou ne pas réaliser de tâches ménagères. Le syndicat chrétient CNE va déposer un préavis de grève.

En Belgique, les organisateurs espèrent que toutes les femmes, et quiconque se sent femme, dans toutes les régions du pays, feront de cet événement une action de grève nationale. Le 8 mars, les personnes concernées sont appelées à ne pas aller travailler, ne pas emmener leurs enfants à l'école, ne pas réaliser les tâches ménagères, ne pas étudier et ne pas prodiguer de soins. Le but est de montrer que la place des femmes dans la société est essentielle.