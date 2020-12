Trois satellites belges supplémentaires au-dessus de nos têtes

Avec Qarman, Simba et Picasso, trois petits satellites "made in Belgium" viennent d'être expédiés dans l'espace. C'est du spatial low cost, en quelque sorte.

Depuis 2001, la Belgique construit et expédie dans l'espace, grâce à l'Agence spatiale européenne (ESA), les petits démonstrateurs technologiques de la série PROBA (Project for On-Board Autonomy). Ces engins sont du gabarit d'une machine à laver. En 2020, ce sont des CubeSats "made in Belgium", bien plus petits, qui ont été envoyés dans l'espace: Qarman, Simba et Picasso.