Trop cher et pas assez productif, le travailleur belge

La Belgique se classe 25e sur 75 pays pour l’attractivité de son marché du travail, selon une étude de Manpower. En cause principalement, le coût de la main-d’œuvre mais aussi les lourdeurs administratives et la productivité pas assez importante. Par contre, le travailleur belge se distingue par son bon niveau de formation et sa maîtrise de l’anglais.