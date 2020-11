Trop de monde à Bruxelles et à Bruges

Dix-sept personnes ont été arrêtées administrativement et écrouées, et trois autres ont été arrêtées judiciairement lors d'une manifestation à Liège pour protester contre le couvre-feu, rapporte L'Avenir dimanche matin citant la police. Sept personnes ont en outre été blessées lors de cette action qui a rassemblé environ entre 400 et 500 personnes. Toutes les personnes identifiées seront verbalisées, plus de 400 PV sont en cours de rédaction.