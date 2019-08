Tshisekedi en visite officielle en Belgique

Le roi Philippe et le Premier ministre Charles Michel (MR) accueilleront le président congolais Félix Tshisekedi le 17 septembre en Belgique , selon des sources gouvernementales. Notre pays n’avait plus reçu un président congolais en visite officielle depuis 2007.

Notre pays voudra sans doute tourner la page d’une élection présidentielle controversée. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir à l’issue d’un scrutin qui a vu Martin Fayulu, le candidat d’un large front de l’opposition, récolter pas moins de 60% des suffrages, selon plusieurs sources indépendantes. L’actuel président devrait sa victoire électorale à un accord passé avec son prédécesseur, Joseph Kabila. En échange de la présidence, Tshisekedi a accepté que Kabila conserve le contrôle de l’armée, des services de sécurité et du secteur minier.

Lundi, la présentation du nouveau gouvernement congolais a confirmé la mainmise de Kabila sur l’appareil d’État . Le clan de l’ancien président a fourni deux tiers des ministres et obtenu d’importants ministères comme celui des Mines, des Finances et de la Défense.

Au lendemain du "sacre" de Tshisekedi, les réactions outragées n’avaient pas manqué. De la part de l’Église catholique congolaise, mais aussi de nombreux pays africains et occidentaux (dont la Belgique). Aujourd’hui, les voix critiques ne se font plus guère entendre, comme si la "realpolitik" avait repris ses droits. La plupart des pays ont finalement donné la préférence à une transmission du pouvoir pacifique , plutôt qu’à un conflit à l’issue incertaine. La Belgique a donc reconnu elle aussi Tshisekedi comme président légitime du Congo.

Certes, la Belgique fait ainsi le choix de ne pas se priver des opportunités économiques que suscitent généralement de bonnes relations politiques. Mais il semble aussi que notre pays veuille donner à Tshisekedi le bénéfice du doute et même le soutenir dans son bras de fer incessant avec Kabila. Et, en sa qualité d’ancienne puissance coloniale, la Belgique n’entend pas se faire devancer à Kinshasa par d’autres pays, comme la France, toujours plus active en RDC.