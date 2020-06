Un 3e compte d'épargne MeDirect dans le peloton de tête

La majorité des comptes d’épargne ne rapportent que le minimum légal (0,11%), mais il est possible d’obtenir bien mieux.

Désormais, la banque d'épargne et d'investissement MeDirect place trois comptes d'épargne réglementés qui ont chacun leur spécificité dans le peloton de tête. Elle complète sa gamme avec le lancement, ce mercredi, du MeDirect Epargne Dynamic qui offre du 0,40% (taux de base de 0,30% + prime de fidélité de 0,10% ).

"Avec un taux de base plus élevé, ce compte allie rendement immédiat et offre une flexibilité maximale, ce qui est parfaitement adapté en ces temps incertains", indique la banque. L’idéal pour celui qui veut faire fructifier ses économies mais qui pourrait avoir besoin d'argent à court terme et souhaite donc pouvoir en disposer du jour au lendemain sans risquer de passer à côté d’une prime de fidélité élevée.