Un Codeco clair pour l'horeca, pas pour l'enseignement

Le Comité de concertation confirme les restrictions pour l'horeca, le secteur de la nuit et les événements publics. La stratégie de vaccination s'accélère.

Il ne s'agit pas de paniquer, mais l'heure est grave. C'est une des messages délivrés par le Comité de concertation (Codeco) réuni en urgence vendredi pour resserrer la stratégie de lutte contre la pandémie. Les décisions "difficiles" annoncées par le Premier ministre, son ministre de la Santé et les ministre-présidents se font précises pour l'horeca et l'événementiel, mais renvoie à des discussions ultérieures pour l'enseignement. Les voici dans le détail.

Vaccination

Comme pressenti, la conférence interministérielle Santé qui doit se réunir samedi doit rendre opérationnelle une accélération de la distribution de la troisième dose de vaccin dite "booster". Concrètement, il s'agira d'augmenter la capacité de vaccination, pour qu'un maximum de doses soient administrées avant Noël. "On veillera au maximum à ce que les citoyens reçoivent, quatre (pour les vaccinés Johnson&Johnson et AstraZeneca) ou six mois (Pfizer et Moderna), après leur dernière dose, un vaccin de rappel ARN messager", prévoit le Codeco. Celui-ci demande aux ministres de la Santé - qui se réunissent ce samedi - de mettre en place un système d'inscription et de prise de rendez-vous rapide et flexible.

Dès samedi, les heures d'ouverture sont fixées entre 5h et 23h dans l'horeca.

L'Agence européenne du médicament ayant donné son feu vert à la vaccination des enfants, le Codeco demande au Conseil supérieur de la Santé et au Comité consultatif de bioéthique de rendre un avis en vue d'un débat sur la vaccination (sur base volontaire) des 5-11 ans. Un plan opérationnel est attendu dès ce samedi 27 novembre.

Horeca, télétravail et événements

Si l'élargissement du télétravail obligatoire n'est pas prévu, la période autorisant un jour de travail en présentiel par semaine est prolongée d'une semaine (jusqu'au 19 décembre). Comme prévu, l'horeca est directement visé par deux nouvelles mesures. Dès samedi, les heures d'ouverture sont fixées entre 5h et 23h. Et ne sera autorisé qu'un maximum de six personnes par table sauf pour les membres d'un même ménage. Seules les places assises seront autorisées.

Les fêtes privées à l'intérieur sont interdites à l'exception des fêtes de mariage et des réceptions d'enterrements avec covid safe ticket (CST) obligatoire et un maximum de 50 personnes à l'intérieur et de 100 personnes à l'extérieur. À partir de lundi, les événements publics seront soumis à l'obligation du port du masque et de l'utilisation du CST. À l'intérieur, seules les places assises seront autorisées. Pour les événements extérieurs, les organisateurs devront veiller au respect des distanciations sociales et de toutes les mesures de gestion des foules. Il est demandé aux autorités locales de contrôler strictement ce type d'événement.

Les foires commerciales peuvent être maintenues, mais doivent prévoir l'obligation du port du masque et du CST. Les compétitions sportives aussi, mais sans public. Les moins de 18 ans peuvent s'y rendre accompagnés de deux adultes maximum.

Discothèques et dancings devront fermer dès samedi. Pas de restriction pour le shopping par contre. Sauf pour les magasins de nuits dont les heures d'ouverture sont limitées de 5 à 23 heures.

Enseignement

Pas de décision formelle concernant l'enseignement, mais une "invitation" aux ministres compétents à formuler pour le 29 novembre des "propositions fortes" - après concertation avec les organisations faîtières et les syndicats - liées à la séparation des groupes dans les écoles, l'organisation des activités scolaires et extrascolaires, la détection des contacts à haut risques et le testing, la qualité de l'air et le port du masque. Signalons que les ministres de la Jeunesse sont pareillement invités à faire des propositions pour ce qui concerne les activités jeunesses en extérieur.

Testing

En vue de soulager la médecine de première ligne, il est demandé à la CIM santé de revoir temporairement le dépistage des vaccinés après contact à haut risque en vue d'instaurer un test unique après cinq jours au lieu des tests aux jours 1 et 7. Pour les personnes non vaccinées, le dispositif est inchangé. Le testing devra être réorganisé en vue de renforcer les centres de test et élargir les groupes professionnels autorisés à tester. L'usage des autotests devra être facilité.

Notons enfin que les ministres de la Santé devront se concerter pour alléger la pression sur les services de soins intensifs et la charge administrative dans le secteur. Tandis que les services de police seront invités à lutter de manière stricte contre les infractions aux mesures décidées. La prochaine évaluation du dispositif a été fixée au 15 décembre.