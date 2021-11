Un Codeco qui risque de s'avérer insuffisant...

Près de quatre heures auront été nécessaires aux membres du comité de concertation (Codeco) pour accoucher d'une énième batterie de mesures et de recommandations de lutte contre la propagation du Covid-19. Première observation, la fermeture de secteurs entiers n'est pas à l'ordre du jour. "Nous mettons l'accent sur la prévention", a commenté le Premier ministre mercredi soir. Et de fait, ce qui est annoncé cette semaine reste très loin des recommandations formulées par les experts du Gems , le groupe scientifique qui conseille le gouvernement dans sa politique sanitaire.

Éventé en début de semaine, celui-ci entendait, par exemple, fermer le secteur de la nuit et imposer le masque dès l'âge de neuf ans y compris à l'école. Ce tour de vis était vite appuyé par le ministre de la Santé. "Partout, il faudra prendre des mesures sévères afin que tout le monde puisse continuer à travailler et que les cours puissent être donnés dans les écoles", avait déclaré Frank Vandenbroucke (Vooruit). Ce volontarisme s'est heurté à quelques oppositions mercredi en Codeco, le ministre a vite jugé les mesures envisagées trop légères au vu de la situation sanitaire.

Bientôt un nouveau Codeco?

"Sa crainte est de devoir convoquer un nouveau Codeco dans une ou deux semaines", glisse une source proche des discussions. Ces dernières ont donc connu des moments de tension entre Vandenbroucke et De Croo. Pas de surprise, dit-on dans les coulisses du palais d'Egmont, écrin du caucus de mercredi. "Comme souvent, Vandenbroucke estime que les autres sont irresponsables et utilise De Croo pour pousser les Jeholet, Jambon et Ecolo à prendre leurs responsabilités ..."

Il n'est donc pas impossible que le fédéral et les entités fédérées se retrouvent à très court terme pour discuter covid. "C'est peut-être la dernière fois que le politique peut se permettre de prendre de si petites mesures, glissait mercredi un proche du gouvernement plutôt inquiet. On approche des 600 lits de soins intensifs occupés par des patients covid, les taux de contaminations et le taux de positivité des tests montent de concert. Si cela continue, on sera bientôt coincés."