Un ancien directeur de la SNCB perçoit encore 10.000 euros par mois

La SNCB a refusé de communiquer le montant de sa rémunération chez Eurogare . "Bourlard reçoit des émoluments conformes à sa fonction exécutive et à la politique de rémunération du groupe SNCB", nous a-t-on répondu d’une manière plutôt sibylline.

On peut lire dans le dernier rapport annuel d’Eurogare qu’il s’agit d’un montant non négligeable. Au cours du dernier trimestre 2017, Bourlard a perçu un salaire de 30.000 euros brut, ce qui correspond à une rémunération mensuelle brute de 10.000 euros. Une coquette somme pour un retraité. Par ailleurs, il reçoit également plus de 100 euros par mois en tant "qu’avantage de toute nature", lisez "pour sa voiture de société".