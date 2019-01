Un ancien enquêteur sous mandat d'arrêt dans le cadre de l'enquête sur les tueries du Brabant

L'enquête semble piétiner depuis 37 ans. Les Tueurs du Brabant ont terrorisé la Belgique entre 1982 et 1985? Au moins 28 personnes ont été tuées (ou sont décédés des suites de leurs blessures). Les auteurs n'ont toujours pas été identifiés.

On apprend ce jeudi que l'ancien enquêteur François A., âgé de 70 ans, a été placé placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Charleroi dans le cadre de l'affaire sur les tueurs du Brabant. Il avait été entendu mardi. Cet ex-membre de la Brigade de surveillance et de recherche (BSR) originaire de Hal avait transmis à Philippe V. le PV sur base duquel des recherches devaient à nouveau être menées dans le canal de Ronquières.

François A. a maintenant 70 ans et Philippe V. 61, et tous deux affirment ne pas se souvenir de certains détails d'il y a trente ans.

Philippe V. avait été inculpé pour avoir, en tant que membre des services de police, sciemment et volontairement retenu des informations présentant un intérêt pour l'exécution de l'action publique et pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits. Cette arrestation serait à mettre dans le contexte de la découverte d'armes ayant servi aux tueries, le 6 novembre 1986 à Ronquières (Hainaut).

Ce jour-là, des sacs ont été découverts dans le canal Bruxelles-Charleroi à Ronquières avec des preuves reliant les armes découvertes aux tueries du Brabant. Un gilet pare-balles, une arme à feu volée à un policier et des munitions ont ainsi été extraits des eaux. Les recherches avaient été effectuées par la cellule Delta. Précédemment, d'autres enquêteurs avaient déjà procédé sans succès à des fouilles similaires au même endroit. L'examen des preuves, demandé en 2009 par le juge d'instruction, a montré que les objets trouvés, encore en bon état, venaient d'être jetés à l'eau peu de temps avant leur découverte. Les enquêteurs ont d'abord suggéré que les pièces retrouvées par la cellule Delta "n'étaient pas dans l'eau depuis plus d'un mois avant leur découverte", suivant ainsi le rapport d'expert de l'INCC (Institut National de Criminalistique et de Criminologie). L'année dernière, le procureur fédéral a précisé que les sacs étaient "dans l'eau moins de 24 ou 48 heures" avant leur découverte. La deuxième commission d'enquête à propos des tueries du Brabant avait déjà établi que la manière dont la deuxième plongée à Ronquières s'était déroulée n'était pas claire.