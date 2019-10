Un animal politique qui retombe sur ses pattes

Les coulisses de la semaine par la rédaction.

C’était la fête vendredi matin au siège de la société Snel à Liège. Cette imprimerie inaugurait sa nouvelle rotative numérique permettant la personnalisation de certains de ses travaux. C’est le cas du nouvel album du Chat de Philippe Geluck.

Invité pour l’événement, le nouveau ministre président de la Fédération Wallonie Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR) n’a pas manqué de signaler au père du célèbre félin qu’il adorait regarder ses apparitions dans les émissions de Michel Drucker le dimanche après-midi. Avec le sens de l’ironie qu’on lui connaît, Geluck s’est permis de lui faire remarquer qu’il ne participait plus à cette émission depuis… 2006. "Oui mais elles sont rediffusées", s’est repris le libéral. C’est bien connu, comme tout animal politique, un chat retombe toujours sur ses pattes…

Le père du Chat n’abdique pas

Philippe Geluck table toujours sur l’ouverture de son Musée du Chat pour 2023. Reste que le financement n’est pas encore bouclé. Si du côté public, le budget est bétonné, côté privé, les 4,5 millions que s’est engagé à réunir le père du Chat ne sont toujours pas réunis. Il y a deux ans, Philippe Geluck avait indiqué dans ces pages qu’il lui manquait un bon million. Deux ans plus tard, 800.000 euros sont encore à trouver. Geluck ne désespère pas d’y arriver.

Il table notamment sur les retombées de l’exposition de statues du Chat qui égaieront les Champs Élysées au printemps prochain à Paris. "J’ai dû avoir 120 rendez-vous avec des sponsors et mécènes potentiels, des cercles d’affaires etc., mais pour moi qui pensais que je trouverais facilement le financement, cela reste un mystère", confie-t-il avant d’avancer deux explications à cette frilosité: "D’une part, le projet est encore lointain, 2023, alors qu’initialement le musée aurait dû ouvrir en 2020. D’autre part, la culture financière de notre pays n’est pas encline à soutenir des projets culturels comme on peut le faire en France ou aux Etats-Unis."

Sans compter qu’un partenaire potentiel qui devait intervenir à hauteur de 800.000 euros a finalement jeté l’éponge. Le père du Chat n’abdique pas. De toute façon, la convention qu’il a signée avec la Région bruxelloise qui prend à sa charge le financement public (elle est propriétaire du bâtiment via la Société d’aménagement urbain) ne lui laisse pas le choix. Geluck rappelle ainsi qu’il est prêt à vendre, si nécessaire, la propriété qu’il possède dans le Brabant wallon.

Comment survivre dans ce monde imprévisible?

La leçon du professeur Haek. "La vie n’est pas un jeu de chance, si vous voulez réussir, travaillez dur": c’était un des slogans publicitaires utilisés en son temps par Blackberry, le fabricant canadien de portables. L’entreprise est, depuis, lourdement retombée de son piédestal. "Leur message était une idiotie!" assène Jannie Haek, le CEO de la Loterie Nationale. "La réalité est que le monde est fort complexe, qu’il est impossible de prédire l’avenir et que pour survivre, toute entreprise doit faire preuve de tolérance et d’ouverture à la diversité."

Lui-même préfère citer ce conseil donné par l’ancien président américain Barack Obama à un public d’étudiants: "Vous devez travailler dur, écouter vos sentiments et compter aussi sur la chance." Jannie Haek y voit une métaphore de la Loterie, dont les gagnants savent pertinemment ce qu’ils doivent au facteur chance. "Nos gagnants font généralement comme la Loterie, ils partagent une part de leurs gains." Lui-même se trouve à un tournant dans sa carrière personnelle, puisqu’il arrive au bout de son mandat à la tête de l’entreprise publique.

Il aura besoin lui aussi d’un peu de chance. "L’avenir est rempli d’incertitudes, répond-il à la question sur ce qu’il va faire à partir de l’an prochain. Il faut vivre avec. J’ai un bon bilan ici, cela me rend déjà heureux. J’ai encore plein d’idées, j’aimerais bien continuer… Et je pense que c’est aussi ce que souhaite l’organisation." Ne reste plus qu’à attendre que le sort… nous désigne un nouveau gouvernement au Fédéral, qui a la main sur ces nominations.

"Bruno, où t’es?"

La Première a supprimé la case humour entre 7 et 8 heures. Et donc si vous cherchiez encore à écouter Bruno Coppens et son humour décapant vers 7 heures 30 sur les ondes de la RTBF, c’est raté. L’humoriste n’aurait été prévenu que quelques jours avant la rentrée de septembre et comme toutes les grilles de rentrée étaient prêtes ailleurs, il n’a pas (encore) retrouvé une case radiophonique.

On regrettera donc ses billets et ses chansons parodiques, comme "Fioul sentimental", "Si j’habite Neufchâteau" (sur l’air de Si j’avais un marteau), "Papaoutai" (sur Delphine Boël et Albert II) ou "La corrida" de Cabrel devenant "Veviba". Bah, on peut toujours retrouver Bruno Coppens en spectacle et, le samedi, dans les colonnes de L’Echo.

"Je n’ai plus d’avis sur ce sujet aujourd’hui"

Quand on endosse le costume d’un gouverneur de banque centrale… Mardi soir, Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB), était l’invité du cossu cercle B19 pour son afterwork bruxellois. Après un exposé sur les outils dont dispose la banque centrale pour soutenir les entreprises vient le moment de la foire aux questions, qui furent évidemment nombreuses. Interrogé sur les inégalités, le grand argentier du Royaume souligne que celles-ci n’ont que très peu augmenté en Belgique selon l’OCDE et qu’un gros travail a été réalisé sur les bas salaires. Mardi soir,, le gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB), était l’invité du cossu cercle B19 pour son afterwork bruxellois. Après un exposé sur les outils dont dispose la banque centrale pour soutenir les entreprises vient le moment de la foire aux questions, qui furent évidemment nombreuses. Interrogé sur les inégalités, le grand argentier du Royaume souligne que celles-ci n’ont que très peu augmenté en Belgique selon l’OCDE et qu’un gros travail a été réalisé sur les bas salaires. Il conclut benoîtement sa réponse en stipulant que, s’il s’agit de faire un choix de société pour aller plus loin, la fiscalité négative constitue une option. Ce système alloue un "impôt négatif", une sorte d’allocation universelle, destinée aux bas et moyens revenus uniquement, avant qu’une fiscalité positive ne s’applique à partir d’un certain niveau de rentrées. Une proposition soutenue par certains milieux de gauche proches de l’économiste Thomas Piketty mais aussi par des cercles nettement plus libéraux. " J’ai défendu cette position dans mes jeunes années, mais je n’ai plus d’avis là-dessus aujourd’hui en tant que gouverneur de la BNB…" Rebelle dans l’âme… Les frites du professeur de finance

"Je fais très mal les frites." C’est ce que Roland Gillet a confié à la tribune du cercle Ecofin Club à Bruxelles, suscitant rires et sourires dans l’assemblée.

Mais que viennent donc faire des frites dans un exposé économique consacré aux défis de l’Europe? Le professeur de finance voulait simplement expliquer les effets (ou plutôt les non-effets) d’une baisse des taux d’intérêt.