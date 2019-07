Un audit épingle les carences de l'administration de biens

Face au manque de chiffres, à la diversité des pratiques et aux faibles moyens de contrôler les administrateurs pour la protection des personnes, le Conseil supérieur de la justice appelle à plus d’informatisation et à la coopération entre justices de paix.

En Belgique, le monde des administrations – ex-administrations de biens et de personnes, qui traitent les comptes et les papiers des personnes qui n’en sont plus capables – offre un visage extrêmement contrasté. Selon le rapport du CSJ, auquel L’Echo a eu accès, les administrations sont de plus en plus nombreuses et prennent un temps croissant dans les justices de paix, chargées de leur contrôle. Au total, 187 justices de paix et 229 sièges ont été auditées. 14 chefs de corps ont été auditionnés, 26 justices de paix visitées. Le sujet, à la base, est très sensible et opaque. Régulièrement, des faits d’escroquerie sont rapportés à la justice, du fait d’administrateurs indélicats.