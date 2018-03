Un contrôleur du fisc doit ramener 250.000 euros par an

Les contrôleurs fiscaux doivent répondre à des objectifs depuis 2016. Johan Van Overtveldt attend d’eux qu’ils enrôlent 1,5 million d’euros par an. Et qu’ils en perçoivent réellement 250.000.

Grâce à une question parlementaire du député sp.a Peter Ven Velthoven au ministre des Finances, on en sait un peu plus sur les performances des contrôleurs fiscaux, rapporte le Soir dans ses colonnes ce vendredi. Johan Van Overtveldt (N-VA) attend d’eux qu’ils enrôlent quelque 1,5 million d’euros par an, et en perçoivent réellement 250.000.