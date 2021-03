Un décret inscription plus respectueux du choix des parents

La nouvelle mouture du décret réglant les inscriptions en 1re année du secondaire a été approuvée jeudi, en première lecture, par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Elle prévoit plusieurs ajustements de la procédure, mais ne la révolutionne pas. Ses principaux objectifs: renforcer la transparence du processus et la liberté de choix des parents .

Supprimer les effets pervers

Jetons un œil sur le texte désormais approuvé. Premier constat: la procédure d'inscriptions reposera toujours sur des éléments tels que le dépôt d’un formulaire unique d’inscription (FUI), l’application d'une série de priorités clairement identifiées et le calcul d'un indice composite.

Ce fameux indice, résultant de l'assemblage complexe de critères permettant de départager les candidats dans les écoles où la demande est supérieure à l'offre, va être remanié. En bref et sans être trop technique, le critère de la distance entre l'école secondaire et le domicile deviendra plus important. Les ajustements apportés auront pour "effet de renforcer le poids de la première préférence exprimée par les parents", assure la ministre de l'Éducation, Caroline Désir (PS).