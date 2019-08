Un duo Nollet/Maouane se précise pour truster la coprésidence d'Ecolo

Statuts du parti obligent, chez Ecolo, la présidence revient à un duo composé d’un homme et d’une femme, d’un ou une Wallon (ne) et d’un ou une Bruxellois(e). Après avoir tenté sans succès de s’associer à Isabelle Pauthier, neo-députée régionale issue de la société civile mais non encore membre d’Ecolo, Jean-Marc Nollet est parvenu à convaincre une autre députée bruxelloise. Selon les informations de L’Echo, il s’agit de Rajae Maouane, 30 ans à peine, élue le 26 mai dernier et conseillère communale à Molenbeek.